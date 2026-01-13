Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica La productora argentina organiza una experiencia artística de cinco días en plena naturaleza con un costo en dólares que despertó críticas en redes sociales. + Seguir en







Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. La Nación

Cris Morena presentó una nueva propuesta artística denominada "Campamento Musical" que tendrá lugar en Uruguay del 21 al 26 de febrero de 2026. El evento, desarrollado por su espacio Otro Mundo junto a Portal Bosque, propone un retiro intensivo de creación para jóvenes mayores de 18 años. La iniciativa, que generó controversia por el valor de u$s1.500, busca que músicos y compositores desarrollen su veta artística en un entorno natural.

Embed Cris Morena presenta un “campamento musical” en Punta Del Este. El costo es de 1.500 dólares. pic.twitter.com/IDE4BtJyYG — Real Time (@RealTimeRating) January 13, 2026 "Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno", recita la productora al presentar este nuevo proyecto, mientas suena Nada nos puede pasar. "Es algo mágico, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo", aseguró entusiasmada y cerró: "Dale, andá, te estoy esperando. Andá corriendo".

La descripción oficial en las redes sociales de la creadora define la actividad como "un retiro intensivo en plena naturaleza, impulsado por Otro Mundo junto a Portal Bosque". El equipo de mentores cuenta con la presencia de Tomás Mayer Wolf y Andrés Rot, además de la participación especial de la productora. Los interesados deben atravesar un proceso de aplicación y audición que cierra el próximo 25 de enero.

“¿Y si te regalás 5 días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?”, promociona el texto de la convocatoria. El cronograma diario contempla sesiones de producción, laboratorios creativos, ensayos y encuentros nocturnos con fogones. A pesar del enfoque artístico, el valor de la inscripción está en el centro de la polémica.

La experiencia tiene un costo de u$s1.500, cifra que no contempla los pasajes ni los traslados hacia el país vecino. El monto básico solo cubre el alojamiento en habitaciones compartidas por grupos de hasta cinco personas. Quienes busquen mayor privacidad durante su estadía deberán abonar un valor extra de u$s500 adicionales por una habitación individual.

Cómo es y en qué consiste el Campamento Musical de Cris Morena El encuentro ofrece jornadas completas que inician con el desayuno y continúan con sesiones de improvisación y composición. Los participantes realizarán prácticas de producción musical y laboratorios creativos hasta la hora de la cena. El cierre de cada día incluye sesiones de escucha compartida, fogones y jam sessions bajo las estrellas. La selección de los candidatos está a cargo de un equipo especializado que busca artistas con experiencia previa. Se requiere ser mayor de 18 años, tener experiencia en la música y "capacidad para realizar procesos creativos intensivos y colaborativos", detalla el sitio oficial.