Mirtha Legrand tendrá un año duro según Venus Psíquica: "No va a poder conducir el programa" A través de sus redes, la reconocida vidente anticipó un panorama complicado para la diva de los almuerzos debido a problemas de salud que afectarían su continuidad en la pantalla. + Seguir en







Mirtha Legrand y su futuro, según las predicciones de Venus Psíquica: el 2026 será difícil. El Intransigente / X.com

La vidente Venus Psíquica compartió una preocupante predicción sobre el futuro de Mirtha Legrand durante el transcurso de este 2026. La consulta espiritual surgió a raíz de la inquietud de sus seguidores, quienes siguen de cerca la temporada de la conductora en Mar del Plata a poco de cumplir 99 años. Según los dioses consultados por la experta, el ciclo profesional de la "Chiqui" afrontará interrupciones definitivas en el corto plazo.

Embed VIDENCIA NATURAL - Mirtha Legrand

Protección divina • cierre de ciclos • luz eterna

Jesús guía • María cubre • Krishna equilibra • Venus ilumina@Venuspsiquica

.

.#venuspsiquica #parati #hacemeviraltiktok #tendencia #mirthalegrand #2026 #viral #venus #fyp #argentina pic.twitter.com/2DMEudvn0o — Venus Psíquica (@VenusPsiquica) January 13, 2026 "Me muestran una Mirtha muy querida por el público argentino, una persona contenta con lo que ha logrado en su vida, con todo lo que ha hecho", expresó inicialmente la vidente en su video. No obstante, la visión cambió hacia un tono más sombrío al describir el estado actual de la diva. La psíquica percibió una profunda pesadez corporal que condiciona los movimientos de la conductora.

Venus detalló que en sus visiones observó a "una persona que está cansada, con dolores musculares, de cabeza y que vive la mayor parte de su vida recostada, descansando". Además, la predicción incluyó aspectos emocionales. Según sus palabras, se trata de "una persona triste, nerviosa, con miedos sobre lo que va a pasar después que se vaya de esta tierra".

Entre sus dichos, la vidente advirtió que la incertidumbre de Mirtha sobre el futuro abarca también a sus familiares. "Tiene miedo con lo que le puede pasar a su hija y sobre todo a su nieta", mencionó la vidente.

Puso en duda la continuidad de la diva al frente de la conducción del ciclo televisivo de almuerzos, por El Trece, "Mis dioses me muestran lamentablemente que conduce poco tiempo, que Mirtha ya no va a poder conducir el programa", sentenció Venus de forma directa.

Para finalizar, la experta advirtió sobre una complicación de salud que afectaría a Mirtha en los próximos meses. "Vemos también que tiene un problema de salud bastante importante, bastante grave, en este 2026", concluyó la mujer.