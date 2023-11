Marcha del Orgullo 2023: la celebración de la comunidad LGBTIQ+ y la amenaza del retroceso en derechos y conquistas

Se sumó a la convocatoria en 1996, cuando la fiesta encaraba su quinta edición, y fue tal su compromiso con la causa que, a partir de ese momento, colaboró año tras año en la realización de cada marcha, desde distintas organizaciones.

María Rachid

“Lo que más recuerdo de esa primera marcha es sentir, palpar y vivir la celebración de la diversidad de una manera tan concreta y tan real", describió a C5N.com, emocionada y rememorando cada detalle. Por aquellas épocas, la marcha se realizaba en días cercanos al 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo, porque "todavía no habían cambiado la fecha para noviembre". Más adelante, ese mes fue el elegido ya que, además de contar con el calor del verano que se aproxima y evitar que las personas con VIH queden expuestas a temperaturas bajas, tiene anclaje en la historia: noviembre es el mes aniversario de la creación de Nuestro Mundo, la primera organización de la diversidad sexual en Argentina y América Latina.

Entre tantas experiencias, María cuenta que tuvo el privilegio de participar de la organización con Carlos Jáuregui, uno de los referentes históricos en la lucha por los derechos de los homosexuales y las minorías en la Argentina.

Para ella y para miles de personas más, la marcha es “un momento político muy importante para la comunidad”. “Es un momento de visibilidad, de mostrar que somos parte de la sociedad; no es un motivo de vergüenza, de violencia ni de exclusión sino que la diversidad es un motivo para celebrar”, describió.

Primera Marcha Orgullo Carlos Jauregui La primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires se realizó en 1992. En la imagen, de sobre todo y anteojos, Carlos Jáuregui.

María detalló que con el transcurso del tiempo, cada convocatoria "creció en cantidad de asistentes, de artistas y, sobre todo, en el compromiso del Estado para con sus derechos". En ese sentido, precisó que "su expectativa es que crezca y que se puedan seguir expresando las reivindicaciones del movimiento y las organizaciones"y.

Como cada año, este sábado se espera la participación de cientos de miles: la última edición, en 2022, reunió a más de un millón trescientos mil personas. Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, queers y personas no binarias colmarán las calles porteñas de color, música y celebración, en compañía de familias, amigos y vecinos.

Como ya es costumbre, se eligieron consignas que enmarcan algunos de los reclamos que la comunidad considera que necesitan ser escuchados tanto por el Estado como por la sociedad. Particularmente, este año aparece un pedido urgente: "Frenemos a los antiderechos". Resulta inevitable no detenerse a observar el escenario actual de una Argentina en la que una de las fuerzas políticas que aspira a la presidencia “se expresó en el pasado y se sigue expresando en contra de nuestros derechos”, menciona en referencia al avance de la ultraderecha en el país.

María Rachid

Al respecto, advirtió: "Estamos en un contexto muy difícil donde han aumentado los discursos de odio. Se ha fortalecido un sector que quiere quitarnos nuestros derechos y que es muy hostil hacia nuestra comunidad, no solo desde el discurso sino desde la acción".

Y agregó que no sólo buscan socavar derechos conquistados, como el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, “sino que además pretende un Estado chico, que no esté presente no solo para avanzar en el reconocimiento de los derechos que faltan, sino que no esté presente para garantizar que se cumplan los que ya existen”.

En ese sentido, alertó que esto “no solo es preocupante para nuestra comunidad” sino que además se convierte en una amenaza "para todos los grupos vulnerados y discriminados y para todas las personas que en algún momento requieran de un Estado que garantice sus derechos".

A pesar del panorama, que puede parecer desalentador, María y miles de personas marcharán este sábado, desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, a seguir levantando la voz y a defender su lucha. “Parte de esta celebración de la diversidad representa también un fuerte mensaje respecto del peligro que implican los antiderechos para nuestra comunidad y para gran parte de la sociedad argentina”, subraya.

Marcha del Orgullo 2023: cuándo y dónde se realiza

La edición número 32 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires se lleva adelante este sábado, bajo las consignas “Ni un derecho menos, ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans Ya! ¡Frenemos a les antiderechos!”.

La concentración será desde las 10 en Plaza de Mayo con la Feria del Orgullo, con la presencia de los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus y las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió, Lucy Patané y el cierre a cargo de La Joaqui.

La movilización está prevista a partir de las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde se emplazará el escenario para el cierre. La Comisión Organizadora realizará un homenaje a activistas, en un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchia y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, y un cierre a cargo de Natalia Oreiro.