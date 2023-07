Ley de VIH en Argentina: un cambio de paradigma y el acceso asegurado a una mejor calidad de vida

Esta nueva ley de VIH propuso un cambio de paradigma: del enfoque biologista de su predecesora, que fue pionera en la región, a un abordaje integral con foco en los determinantes sociales de la salud.

La actualización de la norma establece el acceso universal y gratuito a un tratamiento, busca eliminar el estigma y la discriminación así como facilitar el acceso al empleo de las personas con VIH, además de integrar otras enfermedades de transmisión sexual.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, el VIH en Argentina es una epidemia concentrada en algunos grupos clave, como las mujeres trans, los varones que tienen sexo con otros varones y trabajadores y trabajadoras sexuales.

Para el 2021, se estimaba que en Argentina unas 140.800 personas viven con VIH, de las cuales un 13 por ciento desconoce su diagnóstico por lo que llegan de forma tardía a un tratamiento. En tanto, unas 5.300 son diagnosticadas por año y más de 65 mil personas se atiende en el sistema público de salud.

La puesta en práctica de la nueva ley de VIH en Argentina

Fundación Huésped trabaja desde 1989 en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos centrada en VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles y en salud sexual y reproductiva. C5N.com charló con su directora ejecutiva adjunta, Mar Lucas Gómez, quien reflexionó: "La ley movió el avispero de una epidemia que venía muy ralentizada".

“La reglamentación ha hecho que hoy esté explicito el derecho a recibir la profilaxis en todos los sistemas”, mencionó sobre uno de los puntos elementales de esta nueva ley. "Tanto la PrEP (profilaxis pre exposición) como la PEP (profilaxis post exposición) hoy tienen que estar garantizadas en cualquier subsistema de salud de manera 100% gratuita. Con las profilaxis pre y post y el tratamiento para quienes viven con el virus, realmente es posible terminar con la epidemia de VIH", explicó.

En ese sentido, indicó que la aprobación de estas nuevas tecnologías resulta clave ya que "facilita la prevención de la infección". "Estas tecnologías me permiten mantenerme sin VIH. No estaban garantizadas y eso significaba que los sistemas de salud podían o no ofrecerlas dentro del plan médico obligatorio”.

"La otra pata es que si tengo VIH tengo que poder acceder fácilmente al tratamiento. Porque sabemos que si tomo el tratamiento de manera consistente y llego a tener una carga viral indetectable, no transmito por vía sexual por 6 meses aunque tenga prácticas sin protección", resaltó.

Acá entra el concepto Indetectable = Intransmisible (I=I), una campaña mundial nacida en el 2016: "Es súper potente para entender que el acceso al testeo y posteriormente al tratamiento continuado sin interrupciones, no solo favorece la salud de esa persona, que va a tener una buena calidad de vida, sino además que se corte la transmisión a nivel comunitario".

Otro aspecto destacado de la nueva reglamentación es la prohibición del test de VIH en los exámenes preocupacionales. “No estaba prohibido explícitamente y lo que no está prohibido, está permitido. Se había conseguido una resolución en el 2015 del Ministerio de Trabajo que decía que, si te lo hacían, podía denunciarse como un acto discriminatorio. Sin embargo, no tenía la fuerza de una ley nacional”, rememora Mar.

"Es importante que todas las personas, vivamos con VIH o no, seamos conscientes de que esto potencia el estigma y la discriminación a las personas con VIH", remarcó y, en esa línea, añadió: "Si yo no vivo con VIH pero voy a una selección de un trabajo y me lo piden, lo puedo denunciar. Aunque a mi no me afecte personalmente, nos afecta a todos".

Entonces, explicó cuál es la función que cumple Fundación Huésped en estas situaciones, gracias a la implementación de un canal de denuncias anónimas. "Primero, intentamos activar un encuentro con la empresa y con el laboratorio que lo hace. Avisamos a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia de Salud, al Inadi. Activamos todos los recursos que tienen algo que ver con lograr que la ley se cumpla para que se sancione a las empresas que siguen incumpliendo", detalló.

"Lo que nos parece importante, más allá de la sanción, es intentar que se comprenda culturalmente que el VIH no dice nada de tu capacidad laboral", resumió.

Sin embargo, las novedades que trae aparejadas esta nueva ley también se encuentran con un viejo condicionamiento: el estigma y la discriminación. El Informe sobre Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en el país se presentó en el 2021 y fue realizado por el INADI, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y el Ministerio de Salud de la Nación. En el mismo, un número importante de personas con VIH reconocen sufrir o haber sufrido algún tipo de discriminación.

"Hay algunas poblaciones que, por el hecho de tener todavía una sexualidad que tienen que ocultar, encuentran una dificultad en la libertad de su vida sexual, lo que lleva a prácticas más clandestinas lo que dificulta la posibilidad de prevención", analizó Mar.

Esta realidad ocasiona que "siga habiendo algunas poblaciones que tienen más prevalencia que otras en relación a VIH y a ITS en general". "Pero ciertamente, no es un virus que tenga que ver con la orientación sexual o la identidad de género: es un virus que afecta a cualquier persona", aclaró.

En conclusión, esta nueva ley vino a darle respuesta a varias problemáticas que giraban alrededor de las enfermedades de transmisión sexual y asegurarle a las personas que viven con VIH poder tener herramientas a mano para poder tener una mejor calidad de vida. Ahora, el gran desafío de toda la sociedad es poder acceder a la información necesaria para llegar a esas herramientas en caso de necesitarlas. Como bien lo definió Mar Lucas Gómez: "Este es un avance importante pero ahora lo tenemos que conocer y exigirlo; es otro paso para hacerlo cultura y que no solo sea un marco legislativo”.

"El sida es una tragedia que puede evitarse. Yo no supe cómo hacerlo, pero ustedes están a tiempo", Roberto Jáuregui, activista, periodista, actor y la primera persona VIH positiva en hacer visible su estado serológico en la Argentina.