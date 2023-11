Matrimonio Igualitario, una ley con la que Argentina hizo historia

La nueva legislación introdujo un cambio significativo en el Código Civil. El texto del artículo 172 quedó redactado de la siguiente manera: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo sexo o de diferente sexo". Eso significaba que, además de poder casarse, las personas de la comunidad LGTB+ gozarían de los mismos derechos que el resto.

Al poco tiempo de aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario, Pamela Visciarelli y Mariana Blanco se conocieron en una cancha de futsal. Se enamoraron, se casaron y hoy son madres de Juana y Eva, dos hijas que gestaron gracias a la Ley de Fertilización Asistida, otra conquista de la democracia, que fue aprobada en 2013.

Pamela y Mariana casamiento

En diálogo con C5N.com, Mariana reconoció que para ella poder casarse "era algo totalmente impensado" y que no se le "cruzaba por la cabeza".

"Creía que eso no era parte de ser homosexual. Parecía que ser homosexual era ser todo lo contrario a los demás. Vos decías 'juntos para siempre' y no tenías el derecho, eso no existía", reflexionó.

Pamela, por su parte, consideró que la ley "no le quitó nada a nadie, al contrario, vino a darle al otro algo que no tenía y que era injusto".

Pamela y Mariana

"Decían que veníamos a destruir la familia. Y yo siempre digo sí, la verdad que sí, vinimos a destruir ese relato de que familia hay una sola, de que es mamá y papá. Familia es donde hay amor. Y las familias se eligen y deciden cómo llevar adelante su vida. Nosotros somos una familia de dos mamás y la disfrutamos, y criamos a nuestras hijas con todo el amor. Y eso es lo más lindo y más importante que deja el matrimonio igualitario", concluyó.

40 años de democracia: 40 leyes, 40 derechos

Estamos transitando uno de los aniversarios más importantes en la historia del país: los 40 años desde las elecciones que dieron inicio al proceso democrático ininterrumpido más largo desde que la Argentina elige a sus autoridades por el voto universal.

Tras la última dictadura cívico militar, las elecciones que consagraron la restauración democrática en 1983 pusieron fin a un largo periodo de autoritarismo y violencia y reabrieron las puertas a los derechos civiles.

Aunque por las urgencias de los tiempos quizás no podamos advertirlo en el día a día, en estas cuatro décadas los avances logrados en la búsqueda de mayores derechos para cada uno de nosotros son enormes: están palpables en cada una de las nuevas ideas, proyectos y leyes que mejoraron la vida cotidiana de todos los argentinos.

*Producción y realización: Flavia Fiorio, Marcos Príncipi, Camila Alonso Suarez y Facundo Pepe.