Ley Integral Trans, uno de los reclamos de la Marcha del Orgullo en Argentina

En el marco de 40 años de democracia, la comunidad LGBTIQ+ marchará por las calles porteñas alzando la voz para reclamos que aún no obtienen respuestas, uno de ellos es una Ley Integral Trans. Agustina Ponce es una activista travesti que este sábado caminará junto a a miles de personas en una nueva edición de la Marcha del Orgullo , la mayor manifestación pública de la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país.

Como ocurre cada año, las diversidades convocadas levantan la voz por algunos reclamos en los que consideran que aún la democracia no supo darle respuestas. Entre otras, en esta oportunidad, una de esas consignas es el pedido de una Ley Integral Trans en Argentina, una legislación que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas trans, en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad.

En diálogo con C5N.com, la activista relató la realidad de este colectivo a lo largo de la historia argentina: "Creo que el Estado estuvo siempre presente, pero cambió la perspectiva de su presencia. En Argentina existieron leyes que decían que era ilegal ser travesti. El Estado le decía a la sociedad ‘este grupo de personas es indeseable’ y eso creó procesos de estigmatización social y altísimos niveles de discriminación. Eras ilegal solo por ser”.

"El Estado había introducido, desde una óptica sanitarista, la patologización de todo aquello que no respondía a la norma heterosexual, blanca, hegemónica y profesional", explicó.

Agustina Ponce

Tras años de lucha por parte del colectivo LGBTIQ+, el Estado pasó de criminalizar y patologizar a las personas diversas a reconocer y respaldar sus derechos. Esto se evidenció con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 "con una propuesta que integraba a todos". "Lo primero que hizo fue convocar a una Mesa Nacional contra la discriminación. Luego vinieron la sanción de leyes como Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y Reproducción Asistida”, enumeró Ponce.

Ella, como tantas otras personas trans, logró acceder a un empleo gracias a políticas públicas: “Yo empecé a trabajar a partir de un proyecto político que incluía a las diversidades en el mundo del trabajo, antes de que existiera la Ley de Cupo. Por ese programa muchas de nosotras ingresamos al trabajo, fuimos incluidas personas que antes éramos excluidas”.

La que menciona es la Ley 27.636 de Cupo laboral travesti trans, sancionada en 2021 y que establece que el 1% de los cargos y puestos en el Estado Nacional deben ser ocupados por dicho colectivo. La misma contiene al Programa de Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, dentro del cual Agustina se desempeñó como coordinadora y gracias al que, hasta el momento, 865 personas pudieron acceder a un puesto de trabajo formal.

Sin embargo, reconoció que "el Estado tiene que seguir trabajando en revertir la situación de desigualdad que introdujo el mismo Estado", reafirmando su voluntad de acompañar a la comunidad y generando políticas públicas que garanticen el cumplimiento de sus derechos.

Algunos de los reclamos del colectivo LGBTIQ+ de la Argentina Max Pereyra Iraola

En el mismo año en que la Argentina celebra los 40 años del retorno a la democracia, Agustina marcó una salvedad: "Se dice que la democracia para las travestis y los trans llega recién en el 2012 junto con la Ley de Identidad de Género. Imaginate que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en 2008 se derogaron los edictos contravencionales que criminalizaban las identidades travesti-trans. Eso fue ayer”.

"Dentro de las siglas LGBTIQ+, quizás la T es la más golpeada. Esto se evidencia en la poca probabilidad o esperanza de vida de una travesti o una persona trans en la Argentina. De acuerdo al último informe del Renaper, hoy ronda en los 44 años. La política pública sostenida ha logrado revertir eso; hasta hace un tiempo era de 35 años", explicó.

Para ella, "es auspicioso que esos números se hayan podido mover. Son impactos positivos pero que hay que seguir profundizando, sobre todo en la difusión, comunicación y concientización que ayuden a que estas normativas permeen en la sociedad".

Por ese motivo, actualmente uno de los ejes de trabajo de las organizaciones está puesto en "visibilizar la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans y travestis".

Marcha del Orgullo de Buenos Aires 2022 Max Pereyra Iraola

En ese camino, la aparición en 2019 del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad se convirtió en un herramienta invalorable que "aunque recién arranca y, con todas las deficiencias que puede llegar a tener, responde a las demandas de la comunidad LGBTIQ+". La existencia de este llegó a ser tema de discusión en los últimos tiempos, dado que el candidato a presidente Javier Milei adelantó que planea eliminarlo, en caso de ganar las elecciones.

"A la comunidad le tiene que preocupar la posibilidad de que un Milei pueda ser presidente, hay que estar atentos a no estar votando en contra de sus propios derechos. Para La Libertad Avanza no es necesario el matrimonio entre personas del mismo sexo porque 'con la unión civil ya alcanzaba', expresó (la candidata a vicepresidenta) Victoria Villarruel. También, dijeron que no era necesario el Cupo Laboral Trans. ¿En serio queremos volver para atrás?", reflexionó.

Entonces, "la discusión es esa: qué país queremos para nuestra comunidad, en general y en particular. Somos maricas, travas, tortas, lesbianas, gays pero tenemos amigos y familiares heterosexuales".

Además de su incansable militancia, la mirada federal sobre las necesidades del colectivo es una de las aptitudes que, quizás, llevaron a Agustina a ser convocada para ponerse al frente, en enero de 2023, de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, dentro del Ministerio antes mencionado.

"La Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires es evidentemente la más visible, la más vieja en términos históricos, la primera impulsada en el país. Pero la diversidad no solamente está en Buenos Aires, está en todo el país. No es lo mismo ser marica, trava o torta a dos cuadras del Obelisco que serlo en un pueblo. El impacto es bien diferenciado, todas esas construcciones hay que tenerlas en cuenta", resaltó la activista.

En ese sentido, destacó que "entre octubre, noviembre y diciembre se realizarán 52 marchas a nivel federal, levantando las banderas de la diversidad; resulta sumamente importante poder visibilizarlas a todas. En cada rincón hay una marica, una lesbiana, una trava, una trans, un varón trans, una persona no binaria. Todas y todos con dificultades, distintas pero las tenemos".

"Voy a asistir con mucha felicidad de celebrarnos, con la enorme alegría de que cada vez son más las personas que se suman, que se visibilizan y que acompañan. Porque todos estos inmensos logros en la Argentina fueron posibles porque hubo personas que acompañaron y que no tenían nada que ver con la diversidad, como Néstor militando la ley de Matrimonio Igualitario", concluyó Agustina.

Marcha del Orgullo

Marcha del Orgullo 2023 en Buenos Aires: cuándo y dónde se realiza

La edición número 32 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires se lleva adelante este sábado, bajo las consignas “Ni un derecho menos, ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans Ya! ¡Frenemos a les antiderechos!”.

La concentración será desde las 10 en Plaza de Mayo con la Feria del Orgullo, con la presencia de los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus y las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió, Lucy Patané y el cierre lo hará La Joaqui.

La movilización está prevista a partir de las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde se emplazará el escenario para el cierre. La Comisión Organizadora realizará un homenaje a activistas, en un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchia y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, y un cierre a cargo de Natalia Oreiro.