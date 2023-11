La lamentable comparación de Diana Mondino sobre el matrimonio igualitario

"Si preferís no bañarte, es tu decisión. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", expresó durante la entrevista en el canal LN+.

Diana Mondino

Su respuesta motivó a una pregunta irónica por parte de Luis Novaresio y ella, sin captar esa tónica, indicó: "Hay algunas normas sociales que se tienen que poner. Si hay algo que hace feliz a las personas y no afecta a otros, ¿por qué no?".

Diana Mondino consideró como "algo fantástico" el mercado de órganos propuesto por Milei

La diputada nacional electa de la Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, consideró como “algo fantástico” el mercado de órganos propuesto por Javier Milei aunque “la gente crea que lo van a cortar a pedacitos”.

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", señaló la economista en declaraciones a radio La Red.

En el mismo eje temático, Mondino pidió por la continuidad de la Ley Justina, que regula las donaciones de órganos en el país: "Hay una tergiversación notable con este tema, le ley también es fantástica y hay que aplicarla", sostuvo.

De esta manera, la diputada electa remarcó su postura en relación a la polémica iniciativa propuesta por Milei luego de lo expresado el martes por la noche en una entrevista televisiva en LN+. Allí explicó que el mercado de órganos es "algo radicalmente distinto a la venta" y que se trata de "una transacción" que no implica necesariamente un cobro.

"¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth", expresó Mondino.