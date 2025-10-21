21 de octubre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en La Plata: encontraron cajas llena de cabezas de animales

Un vecino de la zona advirtió su presencia frente a un depósito: la caja contenía principalmente cabezas de cabras y gallinas. Por el momento se desconoce quién las dejó.

La mayoría eran cabezas de cabras y gallinas.

Un vecino de Gonnet se llevó una desagradable sorpresa al llegar a su trabajo: frente al depósito de uno de los supermercados más populares de la zona norte de La Plata, encontró varias cajas que contenían restos de animales.

El hallazgo ocurrió en la calle 514 entre Camino Centenario y Belgrano y, según el vecino, se trató de alrededor de cuatro cajas que estaban apoyadas sobre la vereda, justo frente al área donde el supermercado realiza las tareas diarias de carga y descarga.

cabezas animales la plata
Las cajas fueron halladas por un vecino.

“Había como diez cabezas de cabra y varias gallinas muertas”, contó el testigo a 0221, que filmó el hallazgo. En las imágenes se observa cómo, usando un palo para evitar el contacto directo, el vecino abre las cajas y muestra su contenido: cabezas y restos de animales apilados dentro de los envases de cartón.

Por el momento se desconoce quién dejó los restos y si las autoridades los habían retirado del lugar.

