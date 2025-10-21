Impactante choque en Acceso Oeste: volcó un camión y hay un herido de gravedad El conductor salió despedido por el parabrisas y fue trasladado a un hospital más cercano. El transporte trasladaba mercadería vacuna. Hay grandes demoras en la zona. Por







El conductor del camión se habria quedado dormido.

Un camión volcó luego de impactar contra el guardarrail, en la Autopista del Oeste kilómetro 41,5, a la altura de La Reja Grande, Moreno. Por el hecho, el conductor resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de este martes, sentido Capital, después que el transporte que trasladaba carne vacuna, terminó volcado en la sobre el carril derecho, al lado de la banquina.

El conductor, quien resultó en grave estado tras ser despedido por el parabrisas, ya que no estaba con el cinturón de seguridad, fue trasladado rápidamente al hospital. Mientras que el su acompañante, resultó ileso. Si bien por el momento no se logró determinar cuáles fueron las causas por el que se produjo el impacto, testigos señalan que el chofer se habría quedado dormido.

traspaso

En el lugar trabajan la Policía para señalizar el accidente y desviar el tránsito que por el momento no se generaron grandes demoras. Además, hay trabajadores de AUSOL para la remoción del vehículo.

Cerca de las ocho de la mañana, otro camión de la empresa llegó al lugar para realizar el traspaso de la mercadería, quitarle peso al vehículo y así poder volver ponerlo en eje para terminar de remolcarlo con la grúa.