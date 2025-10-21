Salvaje ataque de motochorros en Ituzaingó: le robaron, le dispararon y está internado

Un motoquero fue interceptado por dos motochorros que lo perseguían mientras circulaba por la localidad de Ituzaingó, intentó evitarlos y subió a la vereda, pero perdió el control y fue atacado a disparos. Una bala le pegó en el pie y tuvo que ser internado.
El hecho ocurrió mientras se desarrollaba el aniversario en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar y todo ocurrió en la puerta. La víctima regresó sobre su camino con el objetivo de escapar de ellos, pero chocó contra un árbol y dejó su moto atrapada.
Por ese motivo, los delincuentes se acercaron, lo agredieron y le dispararon en tres ocasiones, ya que la víctima continuaba resistiéndose al robo. Una de las balas dio en su pie izquierdo y tuvo que ser derivado a un hospital de la zona.
El oriundo de Quilmes, quien estaba de paso por el oeste, tiene un agujero de lado a lado en el pie, pero se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los ladrones todavía no fueron identificados, pero se espera que investiguen a través de las cámaras de seguridad.