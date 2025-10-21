Salvaje ataque de motochorros en Ituzaingó: le robaron, le dispararon y está internado La víctima circulaba en su moto por la calle Santos Lugares, cuando se dio cuenta de que lo perseguían dos delincuentes e intentó evitarlos, pero perdió el control: le robaron el vehículo y fue agredido. Por







También hubo otro robo en el barrio porteño de Villa Devoto. Redes sociales

Un motoquero fue interceptado por dos motochorros que lo perseguían mientras circulaba por la localidad de Ituzaingó, intentó evitarlos y subió a la vereda, pero perdió el control y fue atacado a disparos. Una bala le pegó en el pie y tuvo que ser internado.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba el aniversario en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar y todo ocurrió en la puerta. La víctima regresó sobre su camino con el objetivo de escapar de ellos, pero chocó contra un árbol y dejó su moto atrapada.

Por ese motivo, los delincuentes se acercaron, lo agredieron y le dispararon en tres ocasiones, ya que la víctima continuaba resistiéndose al robo. Una de las balas dio en su pie izquierdo y tuvo que ser derivado a un hospital de la zona.

El oriundo de Quilmes, quien estaba de paso por el oeste, tiene un agujero de lado a lado en el pie, pero se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los ladrones todavía no fueron identificados, pero se espera que investiguen a través de las cámaras de seguridad.