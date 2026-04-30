Encontraron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata José Luis Herrera fue hallado por el personal de Prefectura Naval Argentina cerca de la costa de Punta Lara. Era buscado desde el domingo y el miércoles habían encontrado a Alcides Ledesma con su vestimenta y sus documentos. Por + Seguir en







José Luis Herrera fue encontrado sin vida. Redes sociales

El personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró el cuerpo de José Luis Herrera, el otro pescador que estaba desaparecido en el Río de la Plata, junto con Alcides Ledesma, quien había sido hallado el miércoles junto con su vestimenta y sus documentos.

Según Infobae, los restos de Herrera fueron encontrados a algunos kilómetros de La Rada La Plata a la altura de Punta Lara. El personal de la Policía Bonaerense fue quien trasladó los restos a la Morgue y fueron reconocidos por la familia.

Ambos hombres habían salido en una camioneta Peugeot Partner blanca cerca de las 9:30, con un kayak de color gris amarrado al vehículo.

Y, según Lucas y Eleonora, dos personas que se encontraban cerca de la orilla el domingo, contaron a la cronista Paula Avellaneda los detalles de lo que presenciaron. "Nosotros fuimos los que grabamos, lo que los vimos en el primer momento que se metieron al agua. Fue desesperante porque no podíamos hacer nosotros nada, no queríamos perderle el rastro", explicaron.

"Cada vez se metían más y vimos las señales de las luces que hacían, entonces fuimos inmediatamente a la garita policial. Estaban más o menos a un kilómetro y medio. Se llegaba a ver un puntito chiquito. Serían 15:30 cuando llegamos a ver las luces, después hicimos la denuncia y habrán pasado 20 o 30 minutos más y ya no los vimos más, con ese viento te lleva para dentro", ampliaron.

De este modo, luego de haber encontrado a Alcides el miércoles, finalizó la búsqueda desde la Prefectura Naval Argentina.