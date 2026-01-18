Fernando Burlando, a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "Es complicado encontrar una salida a tanto dolor"

El abogado de la familia del joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell recordó el hecho, en el marco de un nuevo aniversario. "Lo que uno ve es realmente trágico a nivel familiar", marcó.

El abogado Fernando Burlando , quien representa a la familia de Fernando Báez Sosa , el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, se refirió al hecho y lamentó que "uno trata de encontrar una salida a tanto dolor, pero es muy complicado".

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Burlando expuso la situación de los familiares de Báez Sosa, a seis años del asesinato: "Todos los 18 de enero son días muy particulares para la familia y nosotros. Lo que uno ve es realmente trágico a nivel familiar , es como tratar de buscarle una explicación a lo inexplicable y en el caso de Silvino y Graciela, uno trata de encontrar una salida a tanto dolor, pero es muy complicado".

En tal sentido, marcó el impacto del hecho en la sociedad. "Estas cuestiones penetran en la sociedad buena argentina. Argentina y su familia tiene esos valores. Esto hace que las familias se pongan, por instantes, en el sufrimiento de Graciela, Silvino y el padecimiento de Fernando. Fue un tema que interesó a todos. Acá no había política ni nivel social", expresó.

En tanto, apuntó hacia el estado de la causa, tras las condenas a los ocho acusados: "Entendíamos que cabía condenar a todos los acusados a prisión perpetua. Ese fue el pedido que hicimos y todavía seguimos apelando, estamos con recursos extraordinarios en la Corte. Nosotros entendíamos que todos habían colaborado a que el hecho se produzca y eso está más que probado. Es muy difícil, por ejemplo, sacarlo a Viollaz de la escena del crimen".

También cuestionó la postura de los rugbiers durante el juicio, que finalizó en febrero de 2023. "Si existía algún tipo de reconsideración en lo que hicieron, por lo menos hubiese sido bueno tener otra actitud ante los papás de Fernando, cosa que no pasó. A esta gente la cruzamos en innumerable cantidad de situaciones. Tuvieron una y mil oportunidades de por lo menos intentar acercarse. Todos quisieron justificar su situación", enfatizó.

Aquel 18 de enero de 2020, el crimen estuvo a manos de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Luego de la paliza que le dieron, los rugbiers se fueron a descansar, algunos de ellos a comer a una cadena de comidas rápidas.

“Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue la frase de Pertossi al grupo de ellos de WhatsApp a las 4:55 de la madrugada. Intentaron hacer de cuenta que nada había pasado, pero al otro día quedaron detenidos. Se confirmó la muerte y comenzó el proceso policial y judicial.

Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. En el peritaje se demostró que no pudo defenderse y que un golpe lo dejó inconsciente y pasaron segundos hasta el asesinato.

Uno por uno, los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Luego de muchas especulaciones, cambios de estrategia de parte de los acusados, la lucha incansable de su familia y las primeras declaraciones de los rugbiers. Llegó el 6 de febrero del 2023 y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas.

Pasaron seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

Máximo Thomsen : prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Matías Benicelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Ciro Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Enzo Comelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Luciano Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Ayron Viollaz: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Lucas Pertossi: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Blas Cinalli: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Actualmente, no se encuentran aislados como cuando llegaron a la alcaldía de Melchor Romero donde estuvieron por algunos años. Ya tienen contacto con otros internos y salen al patio cuatro horas por día. Los jueves reciben la visita de sus familiares.

Durante 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos de las defensas de Thomsen y Benicelli. La condena, no obstante, aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.