Un gremio anunció un paro total en aeropuertos y podría haber retrasos en los vuelos

Los empleados nucleados en ATE denunciaron la falta de pago de los salarios de enero y la cancelación de un aumento ya pactado. La huelga abarca los servicios de control terrestre y sanidad en casi 30 terminales aéreas nacionales.

La medida afectará a todos los aeropuertos del país. 

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificaron este sábado un paro total en todos los aeropuertos de Argentina para el próximo lunes 2 de febrero. Los trabajadores denuncian que las autoridades no depositaron los sueldos el 31 de enero, tal como se había acordado, y dieron marcha atrás con un incremento salarial que ya figuraba en las liquidaciones oficiales.

Los usuarios deberán estar atentos a la posible medida de fuerza anunciada para el 5 de febrero. 
Anunciaron un paro de trenes para el 5 de febrero por falta de acuerdo salarial

La huelga paralizará por 24 horas los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos en plena temporada de recambio turístico. Solo quedarán exceptuados los vuelos de carácter sanitario, humanitario, traslados de órganos vitales y naves pertenecientes al Estado nacional.

Tal lo informó el portal Infobae, el delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Marcelo Belelli, confirmó que los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente. "No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado", expresó el representante gremial sobre la incertidumbre que atraviesa el sector.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó a través de sus redes sociales la situación como una decisión incomprensible del Gobierno nacional. El dirigente remarcó: "Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00hs el paro será total".

"El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores", fueron las palabras de indgnación del dirigente, que cerró su comunicado con un duro mensaje. "Juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho", sentenció.

La denuncia señala que las autoridades del organismo eliminaron un incremento en el adicional por racionamiento que los empleados ya habían constatado en el sistema de liquidación SARHA. Por su parte, Belelli envió una misiva al administrador de la ANAC, Oscar Villabona, para responsabilizar directamente a la Secretaría de Transporte por el retroceso en los derechos conquistados.

Ante la consulta sobre el conflicto y las posibles demoras en los vuelos, desde la cartera que conduce Fernando Herrmann evitaron dar una respuesta oficial. “Nada por el momento”, respondió un vocero de la Secretaría de Transporte ante la prensa cuando fue consultado por el conflicto que derivó en el paro que se concretará este fin de semana.

La Fraternidad, el sindicato de los conductores de trenes, anunció un posible paro general de trenes para el próximo jueves 5 de febrero en todo el país. El gremio rechazó la propuesta salarial del Gobierno, que contempla apenas el 1% para el mes de enero, y advirtió que llevará adelante la medida de fuerza si no recibe una respuesta oficial este lunes.

La Agencia Noticias Argentinas, señaló que el malestar gremial crece día a día debido a las ínfimas cifras ofrecidas por las autoridades tras la última reunión paritaria con las empresas del sector. La organización que conduce Omar Maturano ratificó que la huelga paralizará el transporte si no hay cambios en la negociación.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad.&nbsp;

La realización efectiva de la medida queda supeditada a las nuevas ofertas que el Gobierno presente en las próximas 48 horas. El lunes 2 de febrero será un día decisivo para trabajadores y usuarios ya que, de no existir avances durante la nueva mesa de conversaciones, el sindicato formalizará la convocatoria a la huelga mediante un comunicado oficial esa misma jornada.

