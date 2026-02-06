6 de febrero de 2026 Inicio
ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

La medida de fuerza era por el reclamo del pago de un aumento de sueldo, pero se frenó porque el Gobierno llamó a reunión a las partes.

Por
La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro de los vuelos en los aeropuertos de todo el país, para este lunes 9 de febrero, según confirmaron este viernes los representantes de los estatales.

El funcionario expuso ante la prensa.
La medida se tomó una vez que las partes fueron citadas, este viernes, a una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades del sector nucleadas en la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y funcionarios de Gestión de Empleo Público.

El dirigente de ATE Rodolfo Aguiar fue el encargado de dar la noticia en redes sociales: "URGENTE: Se levanta el paro de ATE y se garantiza la normalidad de los vuelos este lunes ATE SUSPENDE EL PARO DEL PRÓXIMO LUNES 9 EN AEROPUERTOS!!", detalló en X.

El sindicalista detalló que las negociaciones con la cartera de Trabajo seguirán el lunes mismo: "En el inicio de la semana, el mismo lunes, se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión y Empleo Público a los efectos de dar tratamiento a las demandas del sindicato".

En el comunicado, Aguiar aclaró que esta decisión es una "muestra de buena voluntad", y subrayó: "Hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista para este lunes y confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto. Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir".

El reclamo se originó por el pago de sueldos sin el aumento que el Gobierno había acordado con un sector del os trabajadores de la aviación, nucleados en ATE, y ante el cese de actividades inminente en todo el país los llamaron al diálogo para acercar las posiciones.

