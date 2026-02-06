ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

ATE suspendió el paro de los vuelos en los aeropuertos de todo el país, para este lunes 9 de febrero, según confirmaron este viernes los representantes de los estatales.
La medida de fuerza era por el reclamo del pago de un aumento de sueldo, pero se frenó porque el Gobierno llamó a reunión a las partes.
La medida se tomó una vez que las partes fueron citadas, este viernes, a una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades del sector nucleadas en la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y funcionarios de Gestión de Empleo Público.
El dirigente de ATE Rodolfo Aguiar fue el encargado de dar la noticia en redes sociales: "URGENTE: Se levanta el paro de ATE y se garantiza la normalidad de los vuelos este lunes ATE SUSPENDE EL PARO DEL PRÓXIMO LUNES 9 EN AEROPUERTOS!!", detalló en X.
El sindicalista detalló que las negociaciones con la cartera de Trabajo seguirán el lunes mismo: "En el inicio de la semana, el mismo lunes, se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión y Empleo Público a los efectos de dar tratamiento a las demandas del sindicato".
En el comunicado, Aguiar aclaró que esta decisión es una "muestra de buena voluntad", y subrayó: "Hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista para este lunes y confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto. Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir".
El reclamo se originó por el pago de sueldos sin el aumento que el Gobierno había acordado con un sector del os trabajadores de la aviación, nucleados en ATE, y ante el cese de actividades inminente en todo el país los llamaron al diálogo para acercar las posiciones.