IR A
IR A

Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

La actriz se presentó con su banda Fea en Niceto donde contó con la presencia del músico acompañándola sobre el escenario. ¿Hay amor o solo amistad?

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.

Lo que fue un simple saludo de cumpleaños cargado de sentimiento terminó convirtiéndose en un gran rumor de un posible romance ente Sofía Gala y Fito Páez. En las últimas horas se besaron públicamente y alimentaron más las especulaciones de relación amorosa y ante ello, la propia Moria Casan opinó sobre la secuencia sobre el escenario.

La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.
Te puede interesar:

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

La actriz se presentó con su banda en Niceto y contó con la presencia, entre otros, del referente del rock nacional sobre el escenario. Ambos compartieron una canción juntos y tras ello se besaron, algo que no generó tanta repercusión, aunque ahora en su programa, Moria fue consultada y no pudo evitar hablar al respecto.

“No le estoy viendo la boca. Sofi estaba muy hot, muy atrevida. Es tan estupenda que queda regia”, intentó minimizando la secuencia y rápidamente comenzó a halagar a su hija sobre su proyecto musical: “Esto, Fea, es una creación absoluta de ella. Hace un año recién que se formó, no tiene disco todavía y ahora viene un anuncio muy importante con respecto a la música”.

En ese marco, ante la insistencia de su panelista Nazarena Di Serio con algún tipo de confirmación, la conductora de La Mañana de Moria no tuvo más que palabras de agradecimiento a Páez y desdramatizó la secuencia. “Sofía se besa en la boca con todos sus amigos, como yo la besaba en la boca cuando era chica. No es un romance”, aclaró y agregó contundente: “La libertad de la gente es tan amplificada que a veces se besan en la boca”.

Por otra parte, volvió a remarcar que “es una pareja que se quiere mucho, se respeta y son amigos entrañables. Él siempre, medio en broma, me pide la mano de mi hija. El hombre es un gran protector en la vida de Sofía”.

Embed - MORIA SE ENTERÓ AL AIRE QUE SOFÍA Y FITO PÁEZ CONFIRMARON SU ROMANCE: ASÍ FUE EL BESO EN PÚBLICO

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

Sofía Gala habló por primera vez sobre el vínculo que la une con Fito Páez, luego del afectuoso saludo de cumpleaños que le dejó en redes.

La hija de Moria Casan respondió a un mensaje de la producción de LAM (América), el programa de Ángel De Brito, y en un audio desmintió las versiones, aclarando que entre ellos hay solo una amistad. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz.

En esa línea explicó que no entiende “los códigos de otro tipo de vínculo ni nada”: “Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”. “¿Querés saber si estamos en pareja? No, no estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, concluyó, dejando en claro que no existe una relación más que de amistad entre ellos.

fito paez ins
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

moria casan destrozo a luciano castro por el pasacalle a griselda siciliani: una cursileria al extremo

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: "Una cursilería al extremo"

Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

últimas noticias

Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 16 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 31 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 50 minutos
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 56 minutos
Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.

Habló Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil y acusó a un policía de hacerla "padecer todo el tiempo"

Hace 1 hora