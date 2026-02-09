Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

La actriz se presentó con su banda Fea en Niceto donde contó con la presencia del músico acompañándola sobre el escenario. ¿Hay amor o solo amistad?

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.

Lo que fue un simple saludo de cumpleaños cargado de sentimiento terminó convirtiéndose en un gran rumor de un posible romance ente Sofía Gala y Fito Páez. En las últimas horas se besaron públicamente y alimentaron más las especulaciones de relación amorosa y ante ello, la propia Moria Casan opinó sobre la secuencia sobre el escenario.

Después de la gran repercusión que generó el saludo del rosarino a la hija de la One con un “te amo” y una respuesta similar, este fin de semana los artistas se mostraron juntos y hubo un beso ¿de confirmación?

La actriz se presentó con su banda en Niceto y contó con la presencia , entre otros, del referente del rock nacional sobre el escenario. Ambos compartieron una canción juntos y tras ello se besaron, algo que no generó tanta repercusión, aunque ahora en su programa, Moria fue consultada y no pudo evitar hablar al respecto.

“No le estoy viendo la boca. Sofi estaba muy hot, muy atrevida. Es tan estupenda que queda regia”, intentó minimizando la secuencia y rápidamente comenzó a halagar a su hija sobre su proyecto musical: “Esto, Fea, es una creación absoluta de ella. Hace un año recién que se formó, no tiene disco todavía y ahora viene un anuncio muy importante con respecto a la música”.

En ese marco, ante la insistencia de su panelista Nazarena Di Serio con algún tipo de confirmación, la conductora de La Mañana de Moria no tuvo más que palabras de agradecimiento a Páez y desdramatizó la secuencia. “Sofía se besa en la boca con todos sus amigos, como yo la besaba en la boca cuando era chica. No es un romance” , aclaró y agregó contundente: “La libertad de la gente es tan amplificada que a veces se besan en la boca”.

Por otra parte, volvió a remarcar que “es una pareja que se quiere mucho, se respeta y son amigos entrañables. Él siempre, medio en broma, me pide la mano de mi hija. El hombre es un gran protector en la vida de Sofía”.

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

Sofía Gala habló por primera vez sobre el vínculo que la une con Fito Páez, luego del afectuoso saludo de cumpleaños que le dejó en redes.

La hija de Moria Casan respondió a un mensaje de la producción de LAM (América), el programa de Ángel De Brito, y en un audio desmintió las versiones, aclarando que entre ellos hay solo una amistad. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz.

En esa línea explicó que no entiende “los códigos de otro tipo de vínculo ni nada”: “Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”. “¿Querés saber si estamos en pareja? No, no estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, concluyó, dejando en claro que no existe una relación más que de amistad entre ellos.