Canibalismo en una cárcel de Chile: mató a su compañero de celda, le comió las manos y partes de la cara

El atacante utilizó un arma blanca para la agresión y fue enviado a un penal de máxima seguridad tras ser descubierto. Los dos compartían una celda de castigo.

Canibalismo en una cárcel de Chile.

Canibalismo en una cárcel de Chile.

Los gendarmes del Complejo Penitenciario de La Serena, en Chile, encontraron muerto y con lesiones que coincidirían con canibalismo a uno de los dos presos que habían encerrado en una celda de castigo. Como pasó la noche solo con su compañero de celda, este último fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad.

El preso asesinado tenía un profundo corte en el cuello producto de un arma blanca y, según acreditó el equipo del fiscal Eduardo Yáñez, el agresor "con posterioridad al ataque, habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima".

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, compuesto por un abogado, un atendedor de víctimas y testigos y un analista criminal, se había apersonado en el penal este domingo "para investigar la muerte de un interno, presumiblemente a manos de otro y posibles indicios de antropofagia".

El cuerpo de la víctima fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) para realizarle la autopsia, mientras que el responsable del hecho será formalizado una vez que la Fiscalía reciba el informe de dicho peritaje. Además, su familia fue informada de su muerte.

La institución penitenciaria también inició "un sumario administrativo con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho" sucedidas a casi 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Santiago.

Qué es la antropofagia

Según la Real Academia Española (RAE), la definición de antropofagia es "hecho de comer las personas carne humana" o "la costumbre alimentaria correspondiente" a consumir carne humana.

Si quien ingiere la carne humana es otro animal, se conoce como depredación o carroña, si la persona es devorada después de morir por una causa externa al animal que lo come. Sin embargo, si es otro humano el que ingiere carne humana entonces se denomina canibalismo.

