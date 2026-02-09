IR A
Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

La indagación policial acaba de estrenarse a nivel mundial y que ya figura entre los contenidos más vistos.

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: se trata de uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia reciente británica, ¿cómo se llama?

Con imágenes inéditas, testimonios clave y fragmentos exclusivos del arresto e interrogatorios, la producción revisita la condena de la enfermera británica declarada culpable por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.

Pero el eje del documental va más allá del fallo judicial: plantea una pregunta inquietante que divide a la opinión pública. ¿Fue una asesina serial o pudo tratarse de un error judicial?, el avance instala la tensión desde el primer minuto y deja planteado el conflicto central: una condena histórica que hoy vuelve a ser cuestionada.

La investigación de Lucy Letby

Sinopsis de La investigación de Lucy Letby, la serie tendencia en Netflix

La serie documental explora en profundidad el proceso judicial que llevó a Lucy Letby a recibir 15 cadenas perpetuas. A través de reconstrucciones, archivos judiciales y entrevistas exclusivas, se analizan las decisiones médicas, administrativas y policiales que marcaron el rumbo del caso.

Entre junio de 2015 y junio de 2016, la unidad neonatal del hospital fue escenario de una serie de muertes que generó alarma interna y luego una investigación penal. El tribunal determinó que Letby tuvo un papel central en cada uno de los incidentes fatales.

Sin embargo, el documental expone puntos que continúan generando debate:

  • La falta de pruebas directas.
  • El retraso en la intervención policial.
  • Las críticas sobre la calidad de la atención médica.
  • El análisis de expertos que sostienen que las muertes podrían haber tenido causas naturales o fallas hospitalarias.

Reparto de La investigación de Lucy Letby

Al tratarse de una serie documental, no cuenta con elenco de ficción, sino con testimonios reales y protagonistas del caso:

  • John Gibbs (pediatra consultor del hospital)
  • Shoo Lee (especialista en neonatología)
  • Familiares de víctimas
  • Amigas y ex colegas de Lucy Letby
  • Periodistas y expertos judiciales

Además, se incluyen declaraciones escritas de la propia Letby desde prisión y la postura de su defensa legal.

