Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: se trata de uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia reciente británica, ¿cómo se llama?

Con imágenes inéditas, testimonios clave y fragmentos exclusivos del arresto e interrogatorios, la producción revisita la condena de la enfermera británica declarada culpable por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.

Pero el eje del documental va más allá del fallo judicial: plantea una pregunta inquietante que divide a la opinión pública. ¿Fue una asesina serial o pudo tratarse de un error judicial?, el avance instala la tensión desde el primer minuto y deja planteado el conflicto central: una condena histórica que hoy vuelve a ser cuestionada.

La investigación de Lucy Letby Sinopsis de La investigación de Lucy Letby, la serie tendencia en Netflix La serie documental explora en profundidad el proceso judicial que llevó a Lucy Letby a recibir 15 cadenas perpetuas. A través de reconstrucciones, archivos judiciales y entrevistas exclusivas, se analizan las decisiones médicas, administrativas y policiales que marcaron el rumbo del caso.

Entre junio de 2015 y junio de 2016, la unidad neonatal del hospital fue escenario de una serie de muertes que generó alarma interna y luego una investigación penal. El tribunal determinó que Letby tuvo un papel central en cada uno de los incidentes fatales.

Sin embargo, el documental expone puntos que continúan generando debate: La falta de pruebas directas.

El retraso en la intervención policial.

Las críticas sobre la calidad de la atención médica.

El análisis de expertos que sostienen que las muertes podrían haber tenido causas naturales o fallas hospitalarias. Tráiler de La investigación de Lucy Letby Embed - La Investigación sobre Lucy Letby (2026) | Trailer doblado en español | Netflix Reparto de La investigación de Lucy Letby Al tratarse de una serie documental, no cuenta con elenco de ficción, sino con testimonios reales y protagonistas del caso: John Gibbs (pediatra consultor del hospital)

Shoo Lee (especialista en neonatología)

Familiares de víctimas

Amigas y ex colegas de Lucy Letby

Periodistas y expertos judiciales Además, se incluyen declaraciones escritas de la propia Letby desde prisión y la postura de su defensa legal.