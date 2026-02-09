IR A
En su último mes de embarazo, Oriana Sabatini realizó una producción de fotos con estética gótica

La modelo de 29 años fue retratada por Andrés Gar Luján con un velo y guantes negros a juego con un top y un short que permitían que se luzca la panza.

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

Instagram @orianasabatini

Oriana Sabatini compartió este lunes en Instagram una producción de fotos con estética gótica realizada por Andrés Gar Luján. Como la modelo tiene fecha de parto para el 11 de marzo, en los retratos resalta su panza de ocho meses entre el velo y los guantes negros.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

La actriz de 29 años compartió con sus casi 7 millones de seguidores dos imágenes en blanco y negro y un video con el detrás de escena de lo que fue la sesión de fotos. El estilo con el que fue retratada juega con la elegancia y el dramatismo en su último mes de embarazo.

Oriana Sabatini 2
La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini empieza a despedir su cuerpo de embarazada con un estilo que se puede asociar a la fantasía oscura, un género que ya contó varias veces en redes sociales que disfruta mucho leer.

Además, Oriana había contado que se certificó en un curso profesional de tanatopraxia y tanatoestética, una disciplina enfocada en el cuidado, embalsamamiento y preparación estética de cadáveres para velorios.

Oriana Sabatini
En la descripción de la imagen agregó emojis de un hada, un moño, una luna, un osito y distintas mariposas y mencionó al fotógrafo. Gar Luján es reconocido por su trabajo en moda y fotografió a figuras como Ester Expósito, Cate Blanchett, Renate Reinsve y Juliette Binoche, entre otras actrices y modelos, para tapas de revistas.

La hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala no nacerá en Argentina

La actriz ya había contado que, junto al futbolista de la Roma, tomaron la decisión de que la bebé nazca en Italia y no en Argentina.

"Va a nacer acá porque quiero tener parto natural, si se me da, y segundo porque quiero que esté el padre, en el fútbol no hay muchos días libres", explicó la joven en el canal de streaming Resumido y agregó: "La quiero tener acá para que esté el padre, pero me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y es difícil sentirte cómodo con gente que no habla tu idioma".

La cantante no reveló cómo se llamará la bebé, pero sí aclaró que es un nombre que le gusta "desde los 15 años" y detalló: "A Paulo yo le avisé cómo se va a llamar, pero no se lo pregunté, porque la que está poniendo el cuerpo soy yo".

