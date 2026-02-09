Boy Olmi, sobre su matrimonio con Carola Reyna: "Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años" El actor bajó del pedestal su relación y compartió su intimidad con honestidad y realismo. "Nos peleamos muy fuerte por pelotudeces", reconoció. + Seguir en







Boy Olmi y Carola Reyna.

En el medio de rupturas de relaciones longevas, como la de Facundo Arana y Gabriela Sari o la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tanto en redes sociales como en programas de espectáculos aparece la comparación y los elogios a Boy Olmi y Carola Reyna. Este lunes, el actor compartió la intimidad de su matrimonio más allá de lo público.

"Con Carola discuto las mismas cosas desde hace treinta años. Y nos peleamos muy fuerte por pelotudeces. Anoche peleamos porque levanté la mesa y dejé los platos apilados en la pileta. ‘¿Pero vos no sabés que los platos no se apilan porque la grasa...?’ No, ¿y qué querés que haga? Bueno, discusión eterna anoche porque yo había apilado los platos de la pileta", describió Olmi sobre la responsabilidad de la limpieza en su hogar.

El director de cine señaló que las "características de personalidad, de visibilidad" de ambos "hace que la gente crea que tenemos algo diferente o superior a muchas otras estructuras de pareja". "Y la verdad que no", se sinceró en radio Con Vos.

"Somos muy diferentes. Las energías de los dos son muy opuestas. Por supuesto, nos amamos mucho, nos elegimos, nos admiramos, pero no porque esté todo bien. Nos elegimos porque yo creo que la pareja tiene algo de ser una maestría", explicó el artista.

El marido de Reyna desde 1994 definió que una pareja "te confronta con eso que más te cuesta de vos". "Tus amigos te ven un rato, tus hijos te ven, te bancan, te putean o no, pero toman distancia. Pero con tu pareja estás casi todo el tiempo. Mañana, tarde y noche, te despertás, te acostás, vas, venís, viajás", resaltó Olmi.