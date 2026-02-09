9 de febrero de 2026 Inicio
Los detalles del brutal crimen de Lucas Larroque en Batán: la pelea previa que desató la locura afuera del boliche

El hombre de 30 años sufrió heridas letales en el cráneo al tratar de interceder para frenar una riña a la salida de un boliche, porque un adulto estaba golpeando a la hija adolescente de su pareja.

Lucas fue asesinado a golpes cuando intentaba separar en una pelea en Batán.

La esposa de Lucas Larroque contó cómo fue el momento del crimen: "Se me zafó y volvió a pegarle una patada"

La víctima estaba en pareja con Rocío, madre de su hijo de 5 años. La otra hija adolescente de la mujer había sido golpeada por un hombre durante la pelea, lo que motivó la intervención de Lucas para intentar detener la riña.

El relato del ataque a Lucas Larroque en Batán a la salida de un boliche

El titular de la UFI Nº 7, el fiscal Leandro Arévalo, dialogó con Juan Amorín y Valentina Caff en Mañanas Argentinas, en C5N, y relató lo sucedido según la investigación. "Fue una cuestión de chicas de 17 de 18 años que fue escalando, que tomó intervención de algún tercero", explicó, en referencia a un hombre, el tío del detenido, quien atacó a la hija de la pareja de Larroque.

"Después de esa intervención, aparece la víctima a querer calmar la situación, y es sorprendido por el hoy imputado, que lo golpea salvajemente, no solamente de pie, sino en el piso en al menos dos oportunidades", narró.

Consultado sobre posibles análisis de alcohol y drogas, el fiscal planteó: "Los análisis se van a hacer y las referencias las vamos a tomar pero muy poco me importa cómo es que estaba, este tipo de ataque no puede ser permitido ni contemplado bajo ningún justificativo".

"Quien únicamente tiene responsabilidades, a mi modo de ver, es este sujeto. Luego hay otra persona demorada, pero que tiene que ver con otro asunto que pertenece a la órbita de de intervención de otra fiscalía", señaló.

En cuanto al ataque, definió que "son dos patadas: una en un primer momento, inmediatamente después de la caída, y una en un segundo momento, que es el video más difundido". "La lesión no se produce por caída de altura", sostuvo, en relación a que la violencia de la patada, que le rompió el cráneo, fue lo que le causó la muerte y no el golpe contra el suelo.

La creciente violencia que involucra a jóvenes

Arévalo repasó la creciente violencia que tiene a los jóvenes como protagonistas. "Me ha tocado intervenir en un hecho, recuerdo hace muy poquito, también en una fiesta de chicos, y porque uno vio a la exnovia charlando con otro chico, fue de atrás y lo atacó y le fracturó el tendón rotuliano", contó.

"A veces son reacciones excesivamente violentas que no encuentran explicación, no sé si es falta de educación, si es falta de motivación, porque no hablamos de ataques en banda, estamos hablando de reacciones individuales", concluyó.

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

