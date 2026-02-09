9 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: Diego Santilli le pidió a Patricia Bullrich "aceptar cambios para que salga la ley"

El ministro del Interior ponderó el trabajo de la senadora en las negociaciones legislativas a la hora de buscar acuerdos para que la iniciativa del Gobierno prospere en el Congreso.

Diego Santilli destacó el trabajo legislativo de Martín Menem y Patricia Bullrich.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió a la importancia del rol de la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la búsqueda de acuerdos en el Congreso para lograr la aprobación de la reforma laboral. "Su tarea es aceptar alguna modificación para que salga la ley", sostuvo.

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con negociaciones clave del oficialismo por las reformas
El Congreso inicia las sesiones extraordinarias: la agenda y cuándo proyecta el oficialismo la primera sesión

"Vamos a tener el apoyo de senadores y diputados, para mí es importante que la ley salga, que tenga ese trabajo. Ha hecho un gran trabajo Patricia y también Martín Menem en Diputados, y nosotros estamos acompañando. Para nosotros es importante tener una nueva ley laboral, modernizada, aggiornada a la época que tenemos. Si Dios quiere, vamos a dar un buen primer paso este miércoles", planteó en diálogo con Radio Rivadavia.

El funcionario remarcó que "el objetivo es tener una modificación laboral". "Obviamente la tarea de Patricia y su equipo en el Senado y es aceptar alguna corrección, alguna modificación, temas que se vislumbran importantes, porque si hay algo que es positivo o mejor para la ley, bienvenido sea. Ese es el trabajo que ha hecho nuestra senadora y líder en el Congreso, así que de esa manera vamos a salir", afirmó.

"Siempre es importante ver otras miradas y obviamente aceptar experiencias de otros siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado. Una cosa es hacer cambios y otra es tener claro cuál es el trazo grueso de lo que nosotros creemos que es importante para la República Argentina y para los trabajadores", concluyó.

Movilización para el miércoles frente al Congreso: la CGT se planta contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió a su Consejo Directivo y decidió una movilización para este miércoles 9 de febrero cuando se debata en el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que el miércoles comenzará a debatirse en el Senado.

Al término de la reunión de este viernes, en la histórica sede de la calle Azopardo, se llegó a un consenso, en principio para movilizar en rechazo a los cambios que propuso el Gobierno, mientras sigue el diálogo para ver si se endurece la medida con un paro de actividades.

La medida es un paso más hacia la defensa de los convenios colectivos de trabajo, las obras sociales sindicales y los puestos de trabajo de los asalariados, luego de una gira por distintas provincias que la conducción cegetista para logarr el respaldo de gobernadores con el fin de frenar o modificar el proyecto.

