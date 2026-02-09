9 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de febrero

El oficial opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, tras una semana a la baja en el contexto del pago al de u$s832 millones al FMI.

El dólar oficial atraviesa febrero sin grandes sobresaltos.
El dólar oficial cotiza este lunes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana en la que acumuló una caída de $20, con un declive más pronunciado el viernes. El blue y el mayorista también se mueven a la baja.

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

En tanto, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): durante el cierre de semana, las reservas crecieron en u$s190 millones, hasta los u$s44.940 millones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.402,93 para la compra y $1.453,24 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.432.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.488,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1447,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.456.

