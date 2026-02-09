Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina El acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos contempla el combate contra la piratería digital y ahora en la Argentina se vuelve cada vez más difícil encontrar una plataforma o página web para ver películas y series de forma gratuita. Las opciones que quedan. Por + Seguir en







Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar porque plataformas como Amazon Fire TV las desactivaron por ofrecer contenido sin autorización de los titulares de derechos. En Argentina, una orden judicial dispuso el bloqueo de Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales.

La Justicia también determinó que instalar aplicaciones piratas constituye una infracción legal además de un riesgo para la seguridad digital. En el acuerdo firmado la última semana con Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei se comprometió a combatir la piratería en Argentina.

De acuerdo con Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, la descarga y uso de aplicaciones ilegales constituyen una violación a la propiedad intelectual y pueden ser investigadas como parte de delitos informáticos.

El Poder Judicial argentino ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes. También exigió a Google la desinstalación de Magis TV en dispositivos Android dentro del país, un fallo sin precedentes en la región.

El riesgo de ver películas y series por Magis TV, Xuper TV y similares Por otra parte, expertos en seguridad informática renovaron la advertencia sobre los riesgos de utilizar plataformas de streaming no oficiales y lanzaron una serie de recomendaciones para desinstalarlas de inmediato de celulares y televisores para proteger la privacidad y evitar el robo de datos.

Un análisis de la firma ESET detectó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app legítima de video, clasificando a Magis TV como una "aplicación potencialmente no deseada" (PUA). Más allá de la infracción a los derechos de autor, el principal peligro es técnico. Estas herramientas pueden funcionar como puerta de entrada a malware, comprometiendo datos personales y bancarios de los usuarios que las instalan en sus dispositivos. Adiós a Xuper TV y Magis TV: cuáles son las alternativas seguras y gratis Pluto TV: es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas.

es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas. Rakuten TV : página web japonesa con sede empresarial en Barcelona que proporciona un amplio catálogo de series, películas y documentales por streaming a todos sus usuarios, con un total de 2.500 títulos aproximadamente. Cuenta con una sección "Free" para ver producciones audiovisuales sin costo.

: página web japonesa con sede empresarial en Barcelona que proporciona un amplio catálogo de series, películas y documentales por streaming a todos sus usuarios, con un total de 2.500 títulos aproximadamente. Cuenta con una sección "Free" para ver producciones audiovisuales sin costo. RTVE Play : página web de la Radio Televisión Española que brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, noticias y programas como MasterChef, todos de producción propia.

: página web de la Radio Televisión Española que brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, noticias y programas como MasterChef, todos de producción propia. FilmRise : página web con servicio de streaming estadounidense con publicidad que permite ver películas.

: página web con servicio de streaming estadounidense con publicidad que permite ver películas. ViX: esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.

esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia. YouTube: a través de canales oficiales y verificados, permite acceder a películas y especiales de temporada de manera legal y segura.