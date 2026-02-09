9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

El acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos contempla el combate contra la piratería digital y ahora en la Argentina se vuelve cada vez más difícil encontrar una plataforma o página web para ver películas y series de forma gratuita. Las opciones que quedan.

Por
Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar porque plataformas como Amazon Fire TV las desactivaron por ofrecer contenido sin autorización de los titulares de derechos. En Argentina, una orden judicial dispuso el bloqueo de Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales.

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.
Te puede interesar:

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

De acuerdo con Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, la descarga y uso de aplicaciones ilegales constituyen una violación a la propiedad intelectual y pueden ser investigadas como parte de delitos informáticos.

El Poder Judicial argentino ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes. También exigió a Google la desinstalación de Magis TV en dispositivos Android dentro del país, un fallo sin precedentes en la región.

El riesgo de ver películas y series por Magis TV, Xuper TV y similares

Por otra parte, expertos en seguridad informática renovaron la advertencia sobre los riesgos de utilizar plataformas de streaming no oficiales y lanzaron una serie de recomendaciones para desinstalarlas de inmediato de celulares y televisores para proteger la privacidad y evitar el robo de datos.

Un análisis de la firma ESET detectó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app legítima de video, clasificando a Magis TV como una "aplicación potencialmente no deseada" (PUA).

Más allá de la infracción a los derechos de autor, el principal peligro es técnico. Estas herramientas pueden funcionar como puerta de entrada a malware, comprometiendo datos personales y bancarios de los usuarios que las instalan en sus dispositivos.

Adiós a Xuper TV y Magis TV: cuáles son las alternativas seguras y gratis

  • Pluto TV: es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas.
  • Rakuten TV: página web japonesa con sede empresarial en Barcelona que proporciona un amplio catálogo de series, películas y documentales por streaming a todos sus usuarios, con un total de 2.500 títulos aproximadamente. Cuenta con una sección "Free" para ver producciones audiovisuales sin costo.
  • RTVE Play: página web de la Radio Televisión Española que brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, noticias y programas como MasterChef, todos de producción propia.
  • FilmRise: página web con servicio de streaming estadounidense con publicidad que permite ver películas.
  • ViX: esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.
  • YouTube: a través de canales oficiales y verificados, permite acceder a películas y especiales de temporada de manera legal y segura.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de asfixiar a la isla

Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de "asfixiar" a la isla

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.

Trump estalló contra el show de Bad Bunny: "Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante"

Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei pospone su viaje a EEUU: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Trump

El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Rating Cero

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Boy Olmi y Carola Reyna.
play

Boy Olmi, sobre su matrimonio con Carola Reyna: "Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años"

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

En su último mes de embarazo, Oriana Sabatini realizó una producción de fotos con estética gótica

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.
play

Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
play

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

últimas noticias

Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche.

Una jauría de perros salvajes mató a más de 120 ovejas en una escuela agrotécnica

Hace 9 minutos
Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 21 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 36 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 55 minutos
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 1 hora