Tras la tempestuosa salida de Marco Lavagna, el Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente de INDEC

Luego de la polémica que causó la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) debido a la decisión de Javier Milei de postergar -nuevamente- la aplicación de una nueva medición para la inflación, el Gobierno designó de forma oficial a su nuevo director: se trata de Pedro Lines, un economista que ya había trabajado en esa área durante la gestión de Mauricio Macri.

Lines es licenciado en Economía (UBA), magíster en Economía (CEMA) y tuvo paso por la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC entre 2016 y 2018. Además, tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística: fue consultor del gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto; entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación; y, entre 2011 y 2015, cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar.

"En su momento, cuando estaba la sospecha de manipulación en la época de (Guillermo) Moreno, él se fue. Es un funcionario intachable", definió Caputo en radio Rivadavia y agregó: "Un funcionario de primera que asegura transparencia".

Embed - "MILEI PENSABA QUE..." | Información exclusiva de Pablo Duggan en #TodoEsPosible Sobre la renuncia de Lavagna, quien había asumido al frente del organismo en 2019 y se mantuvo en el cargo tras el cambio de Gobierno, Pablo Duggan, en Radio 10, contó que todo se precipitó debido a una confusión del Presidente: "Milei estaba convencido de que cuando vos tenés una tarifa de servicio público con subsidio, ese precio está distorsionado, pero al momento de hacer el cálculo de inflación, debería tomar precio contra precio, por lo que la variación sería cero”.

"¿Qué pasó el lunes? Alguien que no está en el Gobierno le preguntó a Milei y él contesta eso. Fue la única persona que por primera vez le dice que estaba equivocado. De ninguna manera el nuevo, ni ningún índice en la historia del Indec, calcula de la manera que lo estaba diciendo. No es así. El Indec calcula boleta contra boleta; si varió por tarifa o subsidio, da exactamente igual”, explicó.

"Inmediatamente, Milei pidió suspender el nuevo índice. Eso explica por qué a la mañana Caputo dijo algo y a la noche otra", agregó el conductor de Duro De Domar.