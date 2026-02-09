9 de febrero de 2026 Inicio
Tras la tempestuosa salida de Marco Lavagna, el Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente de INDEC

Es licenciado en Economía por de la UBA y tiene magíster en CEMA. Ya había tenido un paso por la Dirección de Cuentas Internacionales del Instituto entre 2016 y 2018 y tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística. "Es intachable", aseguró Luis Caputo.

Lines mantendrá la vieja fórmula para medir la inflación.

Luego de la polémica que causó la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) debido a la decisión de Javier Milei de postergar -nuevamente- la aplicación de una nueva medición para la inflación, el Gobierno designó de forma oficial a su nuevo director: se trata de Pedro Lines, un economista que ya había trabajado en esa área durante la gestión de Mauricio Macri.

La industria encadenó su sexta baja cosecutiva. 
Lines es licenciado en Economía (UBA), magíster en Economía (CEMA) y tuvo paso por la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC entre 2016 y 2018. Además, tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística: fue consultor del gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto; entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación; y, entre 2011 y 2015, cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar.

"En su momento, cuando estaba la sospecha de manipulación en la época de (Guillermo) Moreno, él se fue. Es un funcionario intachable", definió Caputo en radio Rivadavia y agregó: "Un funcionario de primera que asegura transparencia".

Sobre la renuncia de Lavagna, quien había asumido al frente del organismo en 2019 y se mantuvo en el cargo tras el cambio de Gobierno, Pablo Duggan, en Radio 10, contó que todo se precipitó debido a una confusión del Presidente: "Milei estaba convencido de que cuando vos tenés una tarifa de servicio público con subsidio, ese precio está distorsionado, pero al momento de hacer el cálculo de inflación, debería tomar precio contra precio, por lo que la variación sería cero”.

"¿Qué pasó el lunes? Alguien que no está en el Gobierno le preguntó a Milei y él contesta eso. Fue la única persona que por primera vez le dice que estaba equivocado. De ninguna manera el nuevo, ni ningún índice en la historia del Indec, calcula de la manera que lo estaba diciendo. No es así. El Indec calcula boleta contra boleta; si varió por tarifa o subsidio, da exactamente igual”, explicó.

"Inmediatamente, Milei pidió suspender el nuevo índice. Eso explica por qué a la mañana Caputo dijo algo y a la noche otra”, agregó el conductor de Duro De Domar.

Tras la renuncia de Lavagna y la polémica en INDEC, cuándo se conoce el índice de inflación de enero

Marco Lavagna presentó su renuncia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que desde el Ministerio de Economía confirmaron que el índice correspondiente al mes de enero de 2026 se conocerá el martes 10 de febrero.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en diciembre una variación de 2,8% con relación al mes anterior, indican en el sitio oficial del INDEC.

El anuncio llega en medio de la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo público, cuya salida se da en el marco de una disputa con la Secretaría de Turismo y Deportes por la finalización de un convenio clave vinculado a la producción de estadísticas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

