Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

La empresaria y modelo puertorriqueña está en la vida del cantante desde 2017. Asistió a la premiación y al show de medio tiempo en Estados Unidos. El rumor del compromiso.

Bad Bunny atraviesa uno de los mejores momentos de su vida profesional tras ganar tres Grammy y presentarse en el entretiempo del Super Bowl 2026 tan solo este mes. En ambos eventos, reapareció Gabriela Berlingeri , la empresaria y modelo puertorriqueña con la que tuvo una relación desde 2017 hasta 2022 .

Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de manos de Bad Bunny en el Superbowl

A pesar de que no circuló ninguna foto de los dos juntos, los rumores no tardaron en correr. Principalmente, por un supuesto anillo que ambos mostraron en el dedo anular de la mano izquierda . Benito tenía el anillo durante la entrega de los Grammy y la diseñadora de joyas lo mostró en una historia de Instagram.

Algunos fanáticos se apresuraron a asegurar que se trataba de un anillo de compromiso . Desde su última relación, el artista mantiene en privado cualquier movimiento vinculado a esa área de su vida.

No es el único anillo que comparten, si es que se trata efectivamente de la misma joya, sino que ambos tienen uno con la imagen de Sansa, la perrita que adoptaron juntos en 2022 , poco antes de seguir por caminos separados. Aunque, ese no lo usan en el dedo anular de la mano izquierda.

Berlingeri es diseñadora de joyas y tiene su propia marca , diciembreveintinueve, que administra desde Puerto Rico. También le sumó la producción de trajes de baño. Mantuvo su relación con Bad Bunny en secreto por tres años y recién en 2020 la hizo pública.

Usuarios en redes sociales ubicaron a la expareja de Benito entre el público que escuchó sus discursos de victoria en los Grammy 2026 y la joven de 32 años compartió en Instagram una foto desde la cancha del estadio Levi's en California para demostrar su presencia en la fiesta latina histórica del Super Bowl XL.

Ambos quedaron en buenos términos tras la separación y el artista le dedicó canciones aún años después de su ruptura, pero este acercamiento deja mucho a la imaginación de los fans de esta pareja.

Quién fue la última novia de Bad Bunny

La última pareja pública conocida del cantante fue Kendall Jenner, desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024, cuando se los vio muy cercanos en la Met Gala. Este domingo se vio a la modelo de 30 años bailando la música de su ex de la mano con su amiga Hailey Bieber en el palco. A diferencia de Gabriela, disfrutó del show lejos de la cancha.