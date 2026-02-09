IR A
IR A

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

La empresaria y modelo puertorriqueña está en la vida del cantante desde 2017. Asistió a la premiación y al show de medio tiempo en Estados Unidos. El rumor del compromiso.

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Bad Bunny atraviesa uno de los mejores momentos de su vida profesional tras ganar tres Grammy y presentarse en el entretiempo del Super Bowl 2026 tan solo este mes. En ambos eventos, reapareció Gabriela Berlingeri, la empresaria y modelo puertorriqueña con la que tuvo una relación desde 2017 hasta 2022.

Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de las manos de Bad Bunny en el Superbowl
Te puede interesar:

Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de manos de Bad Bunny en el Superbowl

A pesar de que no circuló ninguna foto de los dos juntos, los rumores no tardaron en correr. Principalmente, por un supuesto anillo que ambos mostraron en el dedo anular de la mano izquierda. Benito tenía el anillo durante la entrega de los Grammy y la diseñadora de joyas lo mostró en una historia de Instagram.

Algunos fanáticos se apresuraron a asegurar que se trataba de un anillo de compromiso. Desde su última relación, el artista mantiene en privado cualquier movimiento vinculado a esa área de su vida.

Bad Bunny Gabriela anillo
Bad Bunny en los premios Grammy 2026 y Gabriela Berlingeri antes del entretiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny en los premios Grammy 2026 y Gabriela Berlingeri antes del entretiempo del Super Bowl 2026.

No es el único anillo que comparten, si es que se trata efectivamente de la misma joya, sino que ambos tienen uno con la imagen de Sansa, la perrita que adoptaron juntos en 2022, poco antes de seguir por caminos separados. Aunque, ese no lo usan en el dedo anular de la mano izquierda.

Embed - Gabriela en Instagram: "echa pa allá con esa hookah viejaaaaa"
View this post on Instagram

Berlingeri es diseñadora de joyas y tiene su propia marca, diciembreveintinueve, que administra desde Puerto Rico. También le sumó la producción de trajes de baño. Mantuvo su relación con Bad Bunny en secreto por tres años y recién en 2020 la hizo pública.

Usuarios en redes sociales ubicaron a la expareja de Benito entre el público que escuchó sus discursos de victoria en los Grammy 2026 y la joven de 32 años compartió en Instagram una foto desde la cancha del estadio Levi's en California para demostrar su presencia en la fiesta latina histórica del Super Bowl XL.

Ambos quedaron en buenos términos tras la separación y el artista le dedicó canciones aún años después de su ruptura, pero este acercamiento deja mucho a la imaginación de los fans de esta pareja.

Quién fue la última novia de Bad Bunny

La última pareja pública conocida del cantante fue Kendall Jenner, desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024, cuando se los vio muy cercanos en la Met Gala. Este domingo se vio a la modelo de 30 años bailando la música de su ex de la mano con su amiga Hailey Bieber en el palco. A diferencia de Gabriela, disfrutó del show lejos de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/accesskardash/status/2020698379333112292&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.

Trump estalló contra el show de Bad Bunny: "Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante"

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny.

Fiesta latina en el Super Bowl XL: Bad Bunny protagonizó un histórico show de medio tiempo

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche.

Una jauría de perros salvajes mató a más de 120 ovejas en una escuela agrotécnica

Hace 7 minutos
Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 19 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 34 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 53 minutos
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 59 minutos