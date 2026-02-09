IR A
Nació el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín

La noticia la dio a conocer un medio español. El embarazo había sido anunciado por la actriz en septiembre de 2025.

Úrsula y Chino fueron padres. Aún no revelaron el nombre. 

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres. La actriz dio a luz a su bebé en una clínica de la ciudad de Barcelona, pese a los rumores que apuntaban que el parto se daría en Buenos Aires o en Madrid. Aún no revelaron el nombre del recién nacido.

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid
A sus 36 años, la actriz catalana dio a luz a su primer hijo según adelantaron en un programa español de la cadena Antena 3. La conductora interrumpió el aire para darle paso a su colega, la periodista Lorena Vázquez, quien informó que el parto se dio en una clínica de Barcelona. El embarazo lo había anunciado por la protagonista de La Casa de Papel de manera oficial en septiembre de 2025.

El embarazo fue llevado con total discreción por parte de ambas familias, y por el momento, no han trascendido más datos sobre el bebé, si si se trata de un niño o una niña y qué nombre escogieron para el recién nacido. Fueron muy pocas las veces que tanto Chino Darín como la actriz compartieron momentos de esta etapa tan personal, aunque algunas apariciones en familia en Argentina generaron gran repercusión entre sus seguidores.

La pareja está unida hace diez años y esta es la primera llegada de un hijo. Durante los últimos días del embarazo, se la vio a Úrsula caminando relajada junto a su suegro, Ricardo Darín, en una escena cotidiana que despertó comentarios y reacciones. Con un estilo sofisticado, la española eligió un look total black, ideal para su última etapa de embarazo y para una salida al aire libre junto al actor quien viajó a España para estar presente en los últimos días antes de la llegada de su primer nieto.

