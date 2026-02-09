Nació el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín La noticia la dio a conocer un medio español. El embarazo había sido anunciado por la actriz en septiembre de 2025. + Seguir en







Úrsula y Chino fueron padres. Aún no revelaron el nombre. Redes sociales

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres. La actriz dio a luz a su bebé en una clínica de la ciudad de Barcelona, pese a los rumores que apuntaban que el parto se daría en Buenos Aires o en Madrid. Aún no revelaron el nombre del recién nacido.

A sus 36 años, la actriz catalana dio a luz a su primer hijo según adelantaron en un programa español de la cadena Antena 3. La conductora interrumpió el aire para darle paso a su colega, la periodista Lorena Vázquez, quien informó que el parto se dio en una clínica de Barcelona. El embarazo lo había anunciado por la protagonista de La Casa de Papel de manera oficial en septiembre de 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chino Darin (@chinodarin) El embarazo fue llevado con total discreción por parte de ambas familias, y por el momento, no han trascendido más datos sobre el bebé, si si se trata de un niño o una niña y qué nombre escogieron para el recién nacido. Fueron muy pocas las veces que tanto Chino Darín como la actriz compartieron momentos de esta etapa tan personal, aunque algunas apariciones en familia en Argentina generaron gran repercusión entre sus seguidores.