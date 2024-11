¿Los feriados se dejan de pagar doble en 2025? El cambio que decretó el Gobierno y podría impactar en los sueldos

El texto recuerda que la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

-calendario anotación feriados Habrá tres fines de semana de cuatro días en 2024, perfectos para una escapada turística.

El primer día no laborable con fines turísticos será el viernes 2 de mayo, complementando el feriado nacional del jueves 1°, Día Internacional del Trabajador. Esta fecha recuerda la represión sufrida por los obreros de la fábrica McCormick en Chicago durante abril y mayo de 1886, cuando luchaban por sus derechos y solidaridad.

El segundo feriado puente será el viernes 15 de agosto, vinculado al feriado del posterior lunes 18. Este último conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y coincide con la celebración del Día del Niño.

El tercer y último día no laborable será el viernes 21 de noviembre, consecutivo al jueves 20, fecha que celebra el Día de la Soberanía Nacional en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado.

El Decreto 1027/2024 establece que, a diferencia de los "puentes" de los años anteriores, estas tres jornadas no serán feriados, sino días no laborables, por lo tanto, queda a criterio del empleador si ese día se trabaja o no. En caso de cumplir las tareas, no se paga doble.

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio estipulados por la Ley 20.744 de Contrato de trabajo y la Ley 27.399 de Establecimiento de feriados y fines de semanas largos. Si un empleado trabaja durante un feriado nacional, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

En cambio, el trabajo en los días no laborables queda a criterio del empleador, ya que son optativos. En caso de que que se desarrolle la actividad, el empleado percibirá su salario normal, sin el adicional que corresponde a los feriados.

El Gobierno decretó tres días no laborables con fines turísticos para 2025: cuáles son

Se trata de tres viernes, que conformarán fines de semana largos de cuatro días para beneficiar al sector turístico:

2 de mayo.

15 de agosto.

21 de noviembre.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

El Gobierno aun no confirmó de manera oficial el calendario de feriados de 2025. Sin embargo, en base a la Ley 27.399 y al decreto publicado este jueves, quedaría conformado de la siguiente manera: