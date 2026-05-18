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Horóscopo de hoy, martes 19 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 19 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Horóscopo de hoy, lunes 18 de mayo

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries es un día para cumplir con todas las promesas que te hiciste hace un tiempo, ya no hay tiempo para excusas. De esta manera, recuperarás confianza y podrás seguir adelante con tus propósitos. Cuidate de los gastos imprevistos durante el día.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro tu momento de autosuficiencia está llegando y vas a poder tomar decisiones sin consultar con nadie. Mientras tanto, deberás preparar tu cabeza porque estas decisiones implican responsabilidades y algunos conflictos con tus seres más cercanos.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Hoy es un día para soltar lo que está quemando la cabeza hace días y no le encontrás solución. Con respecto al dinero, hoy se va a evaporar de tus manos, hay imprevistos que deberás cubrir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer puede que hoy a mitad del día se te compliquen algunos asuntos y estés más estresado de lo normal. Por la noche, toda la presión baja y deberás divertirte un poco para relajar. Una cena con gente querida o una salida al cine o el teatro te devolverá la tranquilidad.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy es una jornada que se presta para la discusión acalorada. Tratá de evitar a esas personas que ya sabes que te sacan de quicio y acercate a quienes te transmiten paz porque la vas a liar.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo puede que hoy se presente una oportunidad laboral que te permita independizarte económicamente de tu pareja. Antes de tomar una decisión, analizá la propuesta y evaluá si te conviene.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra puede que una persona de tu entorno que no te cae del todo bien termine siendo tu aliado. Dale una oportunidad sin juzgar y verás como se convierte en una buena compañía.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio hay personas que se están aprovechando de tu bondad y te están sacando provecho. Hoy deberás prestar atención a los favores que te piden para no decepcionarte luego.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, venís con buena racha y hoy el día también se presenta favorable dentro de tu ámbito laboral. Las oportunidades de crecimiento se están abriendo y muy pronto ocuparás el cargo por el que tanto te preparaste.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio tu desconfianza y frialdad te está alejando de las personas que más te apoyan. Deberás empezar a demostrar un poco de interés, bajar la guardia y dejar abrazarte por quienes te quieren.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario estás a punto de lanzar un proyecto en el que venís trabajando pero antes de dedicarte al 100% deberás evaluar otras alternativas para que no te agarre desprevenido si es que no funciona tal como lo esperas al principio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis hoy te toca limpiar la casa aunque te aburra y no quieras hacerlo. Tratá de tomarlo como parte de una actividad recreativa para no dejar por la mitad las tareas.

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