La insólita pelea entre Wanda Nara y Fede Bal: qué pasó

La empresaria y el conductor de televisión podrían cruzarse en la alfombra roja durante al Premio de los Martín Fierro que se llevará a cabo en el Hotel Hilton.

El insólito conflicto entre Fede Bal y Wanda Nara se habría generado una suite en el Hotel Hilton

De manera insólita dieron a conocer una escandalosa pelea entre Wanda Nara y Fede Bal en la previa de los Premios Martín Fierro: el conflicto entre la empresaria y el conductor de televisión h abría estallado por una habitación de un hotel.

Este lunes 18 se llevará a cabo la entre de los galardones más importantes de la televisión argentina y en la previa los famosos comenzaron a hospedarse en el hotel Hilton donde se realizará el evento, pero el primer conflicto ya comenzó.

Es que, en Intrusos revelaron que varios famosos hicieron las reservas de diferetnes suites premium para descansar y prepararse antes de la gala, pero entre Wanda y Fede alguien “primerió” al otro. “Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia”, detallaron.

En esa línea, informaron que la también actriz habría querido quedarse con una exclusiva suite presidencial, pero que ya estaba reservada por el hijo de Carmen Barbieri. “Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara, que la reservó Federico Bal”, lanzaron en vivo.

Según contaron, se trataría de una impactante suite presidencial con dos camas y una tarifa estimada de 1.500 dólares la noche. Sin embargo, lejos de agigantar la polémica, Federico le respondió a Intrusos ante la consulta y le bajó la tensión al posible conflicto con una de las principales figuras de Telefe: “Amigo, estoy regando las plantas de mi casa”.

Martín Fierro

A qué hora se entregan los premios Martín Fierro 2026: cómo ver la ceremonia en vivo

Los premios Martín Fierro 2026 se entregan este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires y contará con una ceremonia, que reconocerá a los ganadores en 35 categorías de la televisión argentina. Este evento será conducido por Santiago del Moro y se transmitirá en vivo por TV y streaming.

Desde las 19, el canal de las pelotas comenzará con la transmisión especial de la entrega de estatuillas, una distinción por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a los mejores contenidos de la televisión por cable y radio de mayor relevancia en Argentina.

Primero se realizará la tradicional alfombra roja, mientras que a partir de las 21 comenzará la ceremonia oficial bajo la conducción del propio Santiago Del Moro desde el Hotel Hilton. “HOY viví y disfrutá esta noche de la ceremonia más importante de la televisión argentina”, publicaron en X.