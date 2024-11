El Gobierno decretó tres días no laborables con fines turísticos para 2025: cuáles son

Se trata de tres viernes, que conformarán fines de semana largos para "impulsar el turismo interno" y "disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector". No son estrictamente feriados, por lo que no se pagarán doble y quedarán a criterio de cada empleador.

El sector turístico ya marca en el calendario los tres días no laborables decretados por el Gobierno.

