Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para intentar evitar cargos por narcotráfico

Este lunes, el juez debe revisar y aceptar el acuerdo elaborado por la Fiscalía. La primera estrategia del empresario relacionado a José Luis Espert había sido declararse inocente de todos los cargos. Milei volvió a defender al exdiputado de LLA.

El empresario Federico "Fred" Machado, relacionado con el exdiputado José Luis Espert , se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico ante el fiscal Jay Combs, pero admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal . Este lunes, el juez William Davis debe revisar y aceptar el acuerdo que realizó Combs con Machado.

Como trascendió desde los Estados Unidos, el imputado, quien fue extraditado a ese país en noviembre de 2025 , llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal de Texas para declararse culpable de dos de las acusaciones y desligarse de delitos de narcotráfico.

Según publicó Página 12, en la notificación judicial firmada por la fiscalía estadounidense, Machado admitió haber integrado una asociación destinada a lavar dinero mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos. Además de confirmar el fraude fiscal.

La admisión de culpabilidad en dos delitos significa un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado, quien al llegar extraditado a Texas en noviembre se había declarado “no culpable” de todos los cargos ante la Justicia. Hace seis meses que está preso en una cárcel de Oklahoma .

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

El respaldo de Javier Milei a José Luis Espert

Tras la decisión de Machado, Milei ratificó su defensa de Espert, quien bajó su candidatura legislativa por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por el vínculo con el empresario extraditado, y reiteró su desprecio por el periodismo.

Para el Presidente, que el imputado niegue ser culpable de narcotráfico demostraría que todo fue una “operación política y mediática infame”.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, aseguró Milei en su cuenta de X.