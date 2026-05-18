Un jugador de River estaría en pareja con una famosa influencer: quién es

El flamante extremo del Millonario y una creadora de contenido de Ecuador estarían encarando una relación: qué se sabe hasta ahora.

El futbolista de River que fue vinculado en un presunto romance con esta influencer.

El nombre de Kendry Páez volvió a aparecer entre las principales tendencias de redes sociales, aunque esta vez no por su rendimiento futbolístico en River sino por un supuesto romance que habría comenzado tras su llegada a la Argentina.

La sorprendente confesión de una integrante de Olga: "Me hizo muy mal"

Kendry Páez, una de las grandes apuestas de River Plate , quedó en el centro de las versiones luego de que usuarios de TikTok e Instagram empezaran a relacionarlo con la influencer Karla Paola .

Las especulaciones crecieron a partir de una imagen compartida por la modelo, en la que aparece abrazada por un joven cuyo rostro no se ve . Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los tatuajes del brazo derecho , muy similares a los que tiene el ex jugador de Independiente del Valle.

A esa pista se sumó otro detalle que terminó de encender las versiones: en distintas publicaciones recientes, Karla Paola apareció usando ropa vinculada a River , algo que muchos interpretaron como una señal de cercanía con el ex juvenil ecuatoriano.

Quién es el jugador de River que estaría en pareja con una famosa influencer

Kendry Páez llegó al fútbol argentino rodeado de expectativa por su talento y rápidamente se transformó en uno de los futbolistas jóvenes más observados de Sudamérica. El volante, que también es una pieza importante para la selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece, atraviesa su proceso de adaptación en Buenos Aires mientras intenta ganarse un lugar en el equipo.

En paralelo, el interés por su vida privada no dejó de crecer. Antes de estos rumores con Karla Paola, al futbolista ya lo habían vinculado con otras figuras públicas, entre ellas Mica Ybáñez.

Influencer Karla Paola vinculada a Kendry Páez Karla Paola posó en la cancha, con la camiseta de River, lo que alimentó los rumores de relación con Kendry Páez.

Por ahora, ni el jugador ni la influencer hicieron declaraciones sobre el tema y eligieron mantener silencio frente al revuelo que se generó en redes sociales. Mientras tanto, los hinchas siguen atentos cada movimiento del ecuatoriano, tanto dentro como fuera de la cancha.