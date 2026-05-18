La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

Una foto publicada por error por el hijo de la famosa dejó al descubierto un detalle inesperado sobre su relación con el empresario y desató un nuevo escándalo.

La supuesta separación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar envuelta en dudas después de una publicación inesperada en redes sociales. Todo ocurrió cuando uno de los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López compartió una imagen desde la casa familiar en la que se veía una mesa repleta de figuritas del Mundial.

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

Lo que parecía una simple postal cotidiana terminó convirtiéndose en una prueba contundente de que el empresario seguía presente en el entorno íntimo de la mediática. Es que Benedicto, uno de los adolescentes del matrimonio que formaron López y Nara, arrobó en la historia tanto a su mamá como a su hermana Francesca Icardi (la primogénita de Wanda y Mauro) y a Migueles , lo que dejó expuesto que estaban compartiendo una noche juntos pese a que ella había asegurado días antes que estaban separados desde hacía aproximadamente un mes.

La foto rápidamente se viralizó en redes porque contradijo por completo la versión que Wanda Nara había instalado públicamente sobre la ruptura. Mientras, no obstante, había trascendido que la conductora había tomado distancia de Migueles por supuestas escenas de celos y presuntas diferencias personales.

Sin embargo, la imagen familiar los mostró a todos reunidos alrededor del álbum del Mundial generó sospechas de reconciliación inmediata y muchos usuarios comenzaron a hablar de una “separación inventada” para bajar la exposición mediática de la pareja.

El rumor de separación de Wanda Nara con Martín Migueles que apuntaba a Agustín Bernasconi

La supuesta crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles —que pareciera haber quedado atrás tras la imagen de la familia unida junto al empresario— habría comenzado a tomar fuerza después de que aparecieran versiones de un supuesto acercamiento entre la empresaria y Agustín Bernasconi.

El cantante y actor argentino compartió con la mediática varias semanas de rodaje en Uruguay, donde ambos participaron de una película. A partir de esas grabaciones empezaron a circular rumores de romance que rápidamente fueron replicados por programas de televisión y cuentas especializadas en espectáculos.

Agustín Bernasconi - Wanda Nara Parte del rodaje de la serie de Wanda Nara con Agustín Bernasconi.

Según trascendió en distintos ciclos de entretenimiento, Wanda le habría confesado a Migueles que “algo había pasado” con Bernasconi durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos. Esa revelación habría provocado una fuerte discusión en la pareja y derivado en el supuesto distanciamiento que luego ella confirmó públicamente.

De acuerdo con las versiones que circularon, el empresario no veía con buenos ojos la cercanía entre la conductora y el exintegrante de MYA, situación que habría profundizado los problemas de confianza entre ambos. Sin embargo, pese a las versiones de ruptura, las recientes imágenes compartidas desde la casa de Wanda cambiaron por completo el escenario.

De todos modos, Agustín Bernasconi salió a desmentir los rumores de romance con Wanda Nara y fue contundente en sus redes sociales: “No estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando. Lo demás es todo mentira”, escribió mientras ambos filmaban una película en Uruguay.

agustin bernasconi respuesta wanda nara La respuesta de Agustín Bernasconi.

Además, el exintegrante de MYA también respondió publicaciones televisivas que lo vinculaban sentimentalmente con la empresaria y aclaró: “Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”. Sin embargo, horas después eliminó algunos de esos mensajes, gesto que volvió a alimentar las especulaciones en redes sociales.