Úrsula Corberó se sometió a un cambio radical de look y sorprendió a todos en las redes Entre la maternidad y la vuelta al ruedo, la actriz compartió un carrusel de fotos de su hijo Dante Darín y su día a día como madre, mujer y actriz: "Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada Dios mío", expresó. Agregar C5N en









Úrsula Corberó volvió al rubio.

Úrsula Corberó compartió en sus redes sociales un carrusel de fotos de su día a día, entre la maternidad y el regreso al trabajo. La actriz mostró cómo transita esta nueva etapa con naturalidad y entusiasmo por su vuelta al ruedo. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2. ¡Cuántos cambios y qué afortunada, Dios mío!”, escribió en su Instagram y la publicación se llenó de comentarios.

Desde el nacimiento de Dante Darín en febrero, la actriz no actualizó su feed con tanta frecuencia como solía hacerlo ya que se dedicó a resguardar la intimidad familiar. Pero este domingo, Úrsula decidió volver al mundo digital y compartió un conjunto de fotos que muestran tanto su rol como madre como las transformaciones personales que la acompañan esta nueva etapa.

Las imágenes del hijo de Corberó y el Chino Darín se robaron los corazones de sus fanáticos que celebraron la publicación tanto como su vuelta al rodaje.

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Además de la ternura que despertó su bebé de tres meses, lo que realmente acaparó toda la atención fue el drástico cambio de look de la actriz. Úrsula Corberó dejó entrever que se prepara para dar vida al personaje de la segunda temporada de Jackal 2. Por lo que se despidió de su clásica melena larga y oscura y regresó al rubio con un corte en capas, un estilo que promete convertirse en tendencia, como suele ocurrir con los looks que adopta para sus papeles.

Úrsula Corberó La vuelta de Úrsula a la actuación después de un parate por la maternidad se da en el rodaje de la segunda temporada de Jackal 2 y marca un nuevo capítulo en su carrera. En este thriller de espionaje, la actriz da vida a Nuria, la esposa del protagonista interpretado por Eddie Redmayne. La producción, está inspirada en la novela de Frederick Forsyth que es la historia de El Chacal, un asesino profesional perseguido a nivel mundial.