Feriados 2025 en Argentina: confirman tres nuevos fines de semana largos

El Gobierno estableció tres fechas de 2025 como días no laborables con fines turísticos para impulsar el sector en momentos de baja estacionalidad.

Quienes gustan de planear viajes y escapadas ya tienen fechas para marcar en el calendario: el Gobierno estableció tres fechas de 2025 como días no laborables con fines turísticos, que conformarán fines de semana largos para "impulsar el turismo interno". No son estrictamente feriados, por lo que no se pagarán doble y quedarán a criterio de cada empleador.