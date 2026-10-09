Los días nublados no se van de Buenos Aires: se aproximan 10 jornadas grises e inestables El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvia y viento para varias provincias de Argentina. ¿Cómo estará el tiempo de cara al fin de semana? Por Agregar C5N en









Las lloviznas continuarán durante la jornada del viernes y durante el fin de semana.

Tras la feroz sudestada en la Costa Atlántica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas las alertas por tormenta, lluvia y viento para varias provincias de Argentina. Los días nublados se mantendrán en Buenos Aires durante los próximos días y la inestabilidad será la protagonista.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, están bajo alerta por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, donde podrían ser superados de forma puntual

9 OCT | #Alertas para hoy:



Tormenta

40-90 mm

Ráfagas ≥ 90 km/h

30-50 mm

Ráfagas

Granizo



Lluvia

15-30 mm



Viento

50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h



Zonda

30-40 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



Más info en https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/8H3KpPUiyf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 9, 2026 Mientras que la región de Mendoza será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por último, la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llueve Para la jornada de hoy, viernes 9 de octubre, se espera un clima fresco y pasado por agua, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y acumulados estimados en 0,3 mm. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima se situará en los 11°C. Asimismo, se prevén vientos del sector sudeste/sur con velocidades comprendidas entre los 20 y 47 km/h.

Pronóstico extendido CABA. Meteored. El sábado 10 de octubre mantendrá la tónica inestable en el área metropolitana, registrando un 80% de probabilidad de lluvias aisladas y acumulaciones de 1,7 mm. Los valores térmicos oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, con vientos del sudoeste rotando entre los 17 y 36 km/h. Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar el domingo 11 de octubre, jornada en la que cesarán las precipitaciones y se registrará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas irán desde los 9°C en las primeras horas hasta los 17°C por la tarde, acompañadas de vientos del este de entre 11 y 27 km/h.