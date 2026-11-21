Según un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deben prepararse para recibir lluvias intensas en los próximos meses. El fenómeno ya golpea con fuerza al Litoral.

Los efectos del Súper Niño ya empezaron a sentirse en distintas localidades de Argentina, especialmente en la zona centro y en el Litoral, donde se registraron fuertes tormentas e inundaciones en las últimas semanas. Sin embargo, lo peor aún no pasó: expertos advierten que el fenómeno se intensificará en el verano y afectará también a la Costa Atlántica.

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"En el este y noreste de Argentina empieza a tener importancia el fenómeno de El Niño. Y, para los próximos días, el norte de Argentina, Brasil y Paraguay van a tener lluvias importantes", anticipó el meteorólogo Sebastián Pagliarino en diálogo con La Voz de la Calle, por C5N.

Al ser consultado por las recientes inundaciones en Entre Ríos y los temporales que azotaron localidades de Santa Fe y Córdoba, el especialista explicó que, de cara a las próximas semanas, "se empiezan a acumular las precipitaciones, el suelo se empieza a saturar de agua y las inundaciones son frecuentes en la zona".

"Diciembre y enero van a ser los meses más complicados. Un informe de hace unos días de la Organización Meteorológica Mundial anticipa que ya el agua del Océano Pacífico Ecuatorial está 3,5° por encima de lo normal, y eso anticipa un diciembre-enero con lluvias fuertes, sobre todo en el Litoral argentino, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Todo ese sector va a ser el más complicado", detalló Pagliarino.

Añadió que el fenómeno también se sentirá durante la temporada de verano en la Costa Atlántica bonaerense. "Van a ser días bastante cambiantes, como lo estamos viendo esta primavera. Vamos a tener semanas con etapas de sol, pero por algunos momentos con lluvias por encima de lo normal, así que hay ir monitoreando los pronósticos cada dos o tres días para ir viendo cómo se desarrolla todo", sostuvo.

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El fenómeno de El Niño se encuentra plenamente instalado y mantendrá una marcada intensidad durante todo el verano. Esta anomalía en las temperaturas del océano Pacífico modificará la circulación del aire sobre Sudamérica, favoreciendo un volumen de precipitaciones por encima de la media histórica en la franja central y el noreste de la Argentina entre los meses de diciembre de 2026 y febrero de 2027, fechas donde millones de personas se van de vacaciones.

La región del Litoral figura como la zona más comprometida por los desvíos positivos de lluvia durante toda la temporada. Las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos experimentarán precipitaciones intensas que dificultarán las actividades al aire libre. En puntos clave como Cataratas del Iguazú y los Esteros del Iberá, las contingencias meteorológicas obligarán a reorganizar los itinerarios de los visitantes debido a complicaciones en los accesos de tierra.

En los balnearios de la Costa Atlántica, la tendencia climática muestra un comportamiento diferenciado según el avance de los meses. Localidades balnearias desde el Partido de La Costa hasta Mar del Plata y Necochea registrarán un arranque estival con precipitaciones por encima de lo habitual en diciembre y enero, mientras que hacia el mes de febrero el mapa meteorológico tiende a normalizarse paulatinamente.

Los efectos de El Niño se sentirán en diferentes destinos turísticos.

Por su parte, las sierras de Córdoba y la región de Cuyo tampoco quedarán exentas de la inestabilidad atmosférica durante la temporada. El incremento de las tormentas estacionales obligará a los veraneantes a tomar recaudos adicionales en los paseos serranos, las estadías en campings y las excursiones por caminos secundarios, donde las crecidas repentinas de los caudales pueden alterar la agenda planificada.

En el territorio de la Patagonia, el impacto del evento climático mostrará un contraste notorio entre sus franjas geográficas. Mientras que el sector norte y la costa este mantendrán marcas húmedas, los circuitos cordilleranos ubicados al oeste de la provincia de Santa Cruz registrarán precipitaciones por debajo de la media histórica, ofreciendo un escenario favorable para la realización de caminatas en la montaña.

Por último, la continuidad de las precipitaciones sobre la cuenca del Plata mantendrá bajo observación el nivel de los ríos Paraná y Uruguay. Si la acumulación de agua satura los suelos, una mayor cantidad de caudal escurrirá hacia los cauces principales, obligando a monitorear la altura de las aguas para garantizar la seguridad en balnearios ribereños y la navegación deportiva.