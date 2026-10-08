Feroz sudestada en la Costa Atlántica: hubo apagones y destrozos por el temporal

Las ráfagas de viento alcanzaron los 69 km/h y dejaron escenas de anegamientos, daños en vehículos y suspensión de clases. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla y recomienda evitar zonas arboladas y asegurar objetos en viviendas y comercios.

Defensa Civil registró más de 35 intervenciones en Mar del Plata, con árboles caídos, postes en riesgo y cortes de luz.

Un temporal y caos en la Costa Atlántica dejó a su paso cortes de luz y árboles caídos , con escenas de destrozos en Mar del Plata y otras localidades cercanas. La sudestada provocó apagones y daños materiales , mientras que las ráfagas de viento alcanzaron los 69 km/h , generando anegamientos, daños en vehículos y suspensión de clases. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla y recomienda evitar zonas arboladas y asegurar objetos en viviendas y comercios para prevenir accidentes.

Durante la madrugada del jueves, el barrio Malvinas Argentinas quedó marcado por una postal apocalíptica : un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta estacionada en plena calle, en medio de lluvia, viento y oscuridad. Fue el episodio más visible de una noche que obligó a Defensa Civil a trabajar sin descanso en Mar del Plata y Pinamar.

A las 5:30, un estruendo sacudió a los vecinos de Brandsen al 7900. “ Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa ”, relató una vecina que pensó que se trataba de su vivienda. Al mirar por la ventana, descubrió que el árbol había caído sobre una Renault Kangoo. Debió intervenir Personal de Defensa Civil que despejó la zona y confirmó que no hubo heridos, aunque la camioneta sufrió daños.

En total Defensa Civil, junto al Emsur y otras dependencias, atendieron 35 reclamos en toda la ciudad , de los cuales 13 correspondieron a caídas de árboles o gajos de gran porte . El resto de las intervenciones se vinculó a problemas con el tendido de cables y servicios, además de postes en riesgo, desprendimientos de mampostería, escapes de gas y fallas en semáforos.

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, detalló que la actividad se intensificó desde las 4 de la madrugada y que los barrios más afectados fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte y Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas .

Cuatro distribuidores de energía quedaron fuera de servicio, con cortes en Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio y Acantilados, mientras que en Alto Camet hubo calles anegadas. En el plano educativo, solo La Chacra suspendió clases, y las autoridades confirmaron que no hubo evacuados.

También en Pinamar, la sudestada complicó la madrugada con el avance del agua en zonas costeras y acumulación pluvial en las calles. Hubo caídas de árboles, anegamientos y dificultades para circular, lo que llevó a Defensa Civil y bomberos voluntarios a desplegar operativos de asistencia y a las autoridades locales a pedir extremar la precaución al manejar.

Sudestada en la Costa Atlántica: alerta del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN mantuvo activas las alertas amarillas por tormentas y viento en toda la franja costera bonaerense, incluyendo el Partido de La Costa, Pinamar, General Pueyrredon y Necochea. En Mar del Plata, las ráfagas llegaron a 69 km/h y se prevé que continúen las lluvias y tormentas con ráfagas de hasta 59 km/h.

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A su vez, el organismo especialista anticipa una mejora gradual hacia el fin de semana largo. Para el viernes 9 de octubre se esperan lluvias débiles en la madrugada y mañana, con temperaturas de entre 12°C y 17°C. El sábado 10, el cielo seguiría cubierto con vientos moderados y máximas de 16°C a 17°C, manteniendo un perfil inestable en el inicio del descanso.