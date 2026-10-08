8 de octubre de 2026 Inicio
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Alerta en Estados Unidos ante el avance del huracán Isaías: Florida declaró estado de emergencia

El Centro Nacional de Huracanes informó que el fenómeno se fortalecerá mientras se desplaza hacia la costa norte del Golfo estadounidense. Por seguridad, en varias zonas se suspendieron las clases y se evacuaron instalaciones energéticas cercanas.

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Isaías es el primer huracán de la temporada. 

Isaías es el primer huracán de la temporada. 

CSU/CIRA y NOAA/Distribuido vía REUTERS

Estados Unidos está en alera ante el inminente arribo de Isaías, el nombre que lleva el primer huracán de la temporada del Atlántico en la costa norte del Golfo. Los expertos creen que este fenómeno desembarcará durante el viernes por la noche o mañana del sábado y podría generar inundaciones por lluvia y vientos fuertes.

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Según informaron desde The Weather Channel "Isaias presenta vientos sostenidos de 137 km/h y su centro se encuentra en el Golfo, a poco menos de 640 kilómetros al sur-suroeste de Nueva Orleans. La tormenta se desplaza hacia el este-noreste a 16 km/h".

Imagen compartida por The Weather Channel.

Imagen compartida por The Weather Channel.

Mientras se fortalece podría llegar a ser catalogado como un huracán de categoría 2. Ante esta situación el estado de Florida tuvo que declarar la emergencia y la suspención de clases en 25 condados. "El huracán Isaias probablemente producirá inundaciones repentinas en porciones del sureste de EE. UU., especialmente en el sur de Alabama y el oeste del Panhandle de Florida", advirtieron desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El mismo organisno informó que el huracán representa un riesgo importante para la costa del Golfo de Estados Unidos, especialmente por la marejada ciclónica potencialmente mortal que podría afectar desde la desembocadura del río Misisipi hasta Suwannee, Florida. Además, se esperan vientos con fuerza de huracán en zonas de Florida, Alabama y Misisipi, con posibilidad de daños, caída de árboles y cortes de electricidad prolongados. Hacia el interior, también podrían registrarse ráfagas fuertes en Alabama y Georgia.

Desde el viernes y durante el fin de semana, Isaías también provocará lluvias intensas en gran parte del sureste de Estados Unidos, con riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas y desbordes importantes de ríos. Durante este jueves, el sistema también podría generar fuertes lluvias y ráfagas de viento en el oeste de la península de Yucatán, en México.

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