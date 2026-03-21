La coincidencia de dos feriados nacionales permitirá un descanso extendido en todo el país, con impacto en el turismo y escapadas familiares.

Además de los trasladables, el Gobierno nacional fijó tres días no laborables con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 para generar descansos extendidos

La coincidencia de dos feriados nacionales permitirá un descanso extendido en todo el país , con impacto en el turismo y escapadas familiares . El calendario de feriados de 2026 anticipa uno de los períodos de descanso más extensos del año , con un fin de semana largo de cuatro días durante abril .

Fin de semana de 5 días: quiénes tendrán un feriado extra en marzo 2026

La combinación de dos feriados nacionales consecutivos permitirá una pausa prolongada que se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 .

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , una fecha inamovible dentro del calendario nacional . Al día siguiente, el viernes 3 de abril , se celebrará el Viernes Santo , también considerado feriado nacional inamovible.

La coincidencia de ambas jornadas, sumadas al sábado 4 y domingo 5, conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

Al tratarse de feriados nacionales , el descanso alcanza tanto al sector público como al privado . Durante esas jornadas, las escuelas, bancos, oficinas estatales y gran parte de la actividad comercial suelen suspender su funcionamiento, tal como lo establece la normativa vigente .

Además, quienes deban trabajar durante esos días deberán percibir la remuneración correspondiente según la legislación laboral.

Este tipo de fines de semana largos suele generar un importante movimiento turístico en todo el país. De acuerdo con datos del sector, muchas familias aprovechan estos períodos para realizar viajes o escapadas que impulsan la actividad económica en distintos destinos. Regiones como la Costa Atlántica, Cuyo y el Noroeste argentino suelen posicionarse entre los lugares más elegidos.

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas recuerda el desembarco de tropas argentinas en las islas en 1982. La fecha rinde homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida durante el conflicto, y promueve la reflexión sobre la soberanía nacional. El viernes 3 de abril corresponde al Viernes Santo, una de las fechas más significativas del calendario cristiano.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados nacionales inamovibles en Argentina para el año 2026, según el cronograma oficial y la Ley 27.399, son los siguientes:

1 de enero (Jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En 2026 coincide con el Jueves Santo.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En 2026 coincide con el Jueves Santo. 3 de abril (Viernes): Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre (Martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Turismo feriado

Feriados trasladables

Para el año 2026, el calendario oficial de Argentina establece cuatro feriados nacionales con carácter de trasladables. Estos se rigen por la Ley 27.399, que permite mover las fechas que coinciden con días martes, miércoles, jueves o viernes para fomentar el turismo y crear fines de semana largos.

A continuación se detalla cómo quedan conformadas estas fechas:

Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes:

Fecha original: Miércoles 17 de junio.

Fecha de cumplimiento: Se traslada al lunes 15 de junio, generando un fin de semana largo de tres días.

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín:

Fecha original: Lunes 17 de agosto.

Estado: Al caer en lunes, no se traslada y se mantiene en su fecha original, resultando en un fin de semana largo.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural:

Fecha original: Lunes 12 de octubre.

Estado: Se mantiene el lunes 12 de octubre, conformando un fin de semana largo.

Día de la Soberanía Nacional:

Fecha original: Viernes 20 de noviembre.

Fecha de cumplimiento: Se traslada al lunes 23 de noviembre.

feriado

Feriados con fines turísticos

Además de los trasladables, el Gobierno nacional fijó tres días no laborables con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 para generar descansos extendidos:

Lunes 23 de marzo: Previo al feriado inamovible del 24 de marzo (Día de la Memoria), creando un fin de semana de 4 días.

Previo al feriado inamovible del 24 de marzo (Día de la Memoria), creando un fin de semana de 4 días. Viernes 10 de julio: Posterior al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), conformando otro descanso de 4 días.

Posterior al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), conformando otro descanso de 4 días. Lunes 7 de diciembre: Previo al feriado del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), resultando en un fin de semana largo de 4 días.

Para consultar el calendario completo y oficial, podés visitar el sitio de Feriados Nacionales en Argentina.gob.ar.