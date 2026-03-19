Qué días son los feriados de Semana Santa en 2026 Este descanso extendido suele impulsar el turismo interno y también permite a muchas familias organizar actividades o viajes cortos. Por + Seguir en







La Semana Santa 2026 será uno de los momentos más importantes del calendario de feriados

Semana Santa 2026: la combinación de fechas genera uno de los descansos más largos del calendario 2026 en Argentina.

Actividades durante Semana Santa: muchas personas aprovechan estos días para participar en celebraciones religiosas, descansar o realizar viajes cortos.

Diferencia entre feriado y día no laborable: en los feriados el descanso es obligatorio y, si se trabaja, corresponde pago doble; en los días no laborables, el empleador decide si se trabaja.

Cambio de fecha cada año: la Semana Santa se calcula según el calendario lunar, tomando como referencia la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. La Semana Santa 2026 será uno de los momentos más importantes del calendario de feriados, ya que generará un fin de semana largo de cuatro días. Este período es aprovechado por muchas personas tanto para actividades religiosas como para realizar viajes. ¿Qué días son?

Cada año, la fecha de Pascuas cambia porque su cálculo depende del calendario lunar. En 2026, las celebraciones se ubicarán a comienzos de abril y coincidirán con un asueto histórico nacional, lo que ampliará el período de descanso.

Es importante tener en cuenta que el día 2 del cuarto mes del año coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que genera un fin de semana largo desde el jueves hasta el domingo en gran parte del país.

Cuándo es el feriado por Semana Santa en 2026 De acuerdo con el calendario oficial de feriados, la Semana Santa 2026 se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. El cronograma quedará organizado de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril Semana santa pascuas Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original y no se trasladan, sin importar el día de la semana en el que caigan.

1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad mate ruta Feriados trasladables Los feriados trasladables pueden moverse dentro del calendario para generar fines de semana largos y fomentar el turismo. 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según calendario oficial)

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Los feriados con fines turísticos son días no laborables que el Gobierno establece para completar fines de semana largos y favorecer la actividad turística. En 2025 se definieron las siguientes fechas:

Viernes 2 de mayo

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre