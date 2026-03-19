19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué días son los feriados de Semana Santa en 2026

Este descanso extendido suele impulsar el turismo interno y también permite a muchas familias organizar actividades o viajes cortos.

Por
La Semana Santa 2026 será uno de los momentos más importantes del calendario de feriados

La Semana Santa 2026 será uno de los momentos más importantes del calendario de feriados

  • Semana Santa 2026: la combinación de fechas genera uno de los descansos más largos del calendario 2026 en Argentina.
  • Actividades durante Semana Santa: muchas personas aprovechan estos días para participar en celebraciones religiosas, descansar o realizar viajes cortos.
  • Diferencia entre feriado y día no laborable: en los feriados el descanso es obligatorio y, si se trabaja, corresponde pago doble; en los días no laborables, el empleador decide si se trabaja.
  • Cambio de fecha cada año: la Semana Santa se calcula según el calendario lunar, tomando como referencia la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo.

La Semana Santa 2026 será uno de los momentos más importantes del calendario de feriados, ya que generará un fin de semana largo de cuatro días. Este período es aprovechado por muchas personas tanto para actividades religiosas como para realizar viajes. ¿Qué días son?

Las novedades sobre todos los Feriados el próximo jueves 
Te puede interesar:

Cuáles son todas las ciudades que tienen feriado este jueves 19 de marzo en Argentina

Cada año, la fecha de Pascuas cambia porque su cálculo depende del calendario lunar. En 2026, las celebraciones se ubicarán a comienzos de abril y coincidirán con un asueto histórico nacional, lo que ampliará el período de descanso.

Es importante tener en cuenta que el día 2 del cuarto mes del año coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que genera un fin de semana largo desde el jueves hasta el domingo en gran parte del país.

Cuándo es el feriado por Semana Santa en 2026

De acuerdo con el calendario oficial de feriados, la Semana Santa 2026 se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. El cronograma quedará organizado de la siguiente manera:

  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado Santo: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril
Semana santa pascuas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original y no se trasladan, sin importar el día de la semana en el que caigan.

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad
mate ruta

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden moverse dentro del calendario para generar fines de semana largos y fomentar el turismo.

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según calendario oficial)
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos son días no laborables que el Gobierno establece para completar fines de semana largos y favorecer la actividad turística.

  • En 2025 se definieron las siguientes fechas:
  • Viernes 2 de mayo
  • Viernes 15 de agosto
  • Viernes 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Entre el 24 de marzo y el 2 de abril, primer feriado del período de Semana Santa, habrá solo 9 días de diferencia.

Cuántos días pasan entre el próximo feriado de marzo y Semana Santa en 2026

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados.

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados: cómo queda el calendario

El próximo fin de semana largo se llevará a cabo entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, gracias al feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al que se sumó el 23 como no laborable. 

Por qué habrá dos fines de semana largos consecutivos en 2026 y qué feriados cuenta

Conocé cuáles serán los feriados nacionales que habrá este mes para descansar

Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana

Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días

Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días: cuál es

Rating Cero

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

El impactante cambio de look de Pedro Pascal para los Oscar

La impresionante transformación de Pedro Pascal: nadie deja de hablar de su cambio de look

¿Quién ganará MasterChef?

Se termina MasterChef Celebrity con una última prueba que enfrentará a Ian Lucas con La Reini

Donato De Santis se despidió de Masterchef tras 10 temporadas. 

Bomba en Telefe: Donato de Santis renunció en vivo en Masterchef Celebrity

Emilia Mernes y Tini Stoessel estarían peleadas. 

Se supo: por qué las mujeres de la Selección argentina liquidaron a Emilia Mernes

Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el videoclip de Tini Stoessel.

Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

últimas noticias

Los destinos encantadores que ofrece Brasil para el Turismo

Esta es la playa de Brasil que todos los argentinos quieren visitar por sus aguas cálidas

Hace 8 minutos
El video que se volvió viral en redes por la sorpresa del jóven

Este joven húngaro salió a pasear en la madrugada argentina, vio algo que no podía creer y se volvió viral: qué era

Hace 18 minutos
El caso que sorprendió a todos: Mery Carhuamán revirtió su diagnóstico clínico

Recibió un diagnóstico médico desalentador pero casi dos años después cambió todo: qué pasó

Hace 20 minutos
La situación contractual de Zeballos preocupa en Boca.

La renovación que pone en vilo a todo Boca: es una figura y tiene sondeos de Europa

Hace 22 minutos
River Plate participa de la Copa Sudamericana 2026.

Estos son los posibles rivales de River en la Copa Sudamericana 2026

Hace 32 minutos