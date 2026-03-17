Cuáles son todas las ciudades que tienen feriado este jueves 19 de marzo en Argentina Esta multiplicidad de celebraciones genera un mapa de actividad dispar, donde ciertos sitios se preparan para desfiles, actos oficiales y reuniones comunitarias. Por + Seguir en







Las novedades sobre todos los Feriados el próximo jueves

El calendario de marzo trae una pausa obligatoria para varios puntos de la provincia de Buenos Aires, ya que el próximo jueves 19 se celebrarán diversas festividades locales que suspenderán la actividad habitual.

Mientras Zárate y Arenaza celebran su nacimiento como ciudades, otros partidos y localidades se pliegan a la jornada de descanso por motivos tradicionales.

En la mayoría de estos casos, la adhesión del comercio y la industria es opcional, aunque suele haber una actividad reducida.

Esto permite a los vecinos un respiro en medio de la semana laboral. El próximo jueves 19 de marzo, diversas comunidades a lo largo del territorio argentino interrumpirán su actividad habitual para celebrar festividades que forman parte de su identidad histórica y religiosa. A diferencia de los Feriados nacionales que rigen para todo el país, estas jornadas de asueto administrativo y escolar tienen un alcance municipal o regional.

La relevancia de estas fechas radica en la preservación de las tradiciones locales, permitiendo que los habitantes de estas ciudades dediquen la jornada a ceremonias que refuerzan el sentido de pertenencia. Para quienes planean desplazamientos o trámites administrativos durante esa semana, es fundamental verificar el alcance de estas medidas.

Por qué es feriado el 19 de marzo y quiénes lo pueden aprovechar feriado A diferencia de las fechas patrias que afectan a todo el país, estos asuetos tienen un carácter puramente regional o municipal, impactando principalmente en el funcionamiento de las escuelas y las oficinas de la administración pública.

Los distritos de General Alvear y Daireaux interrumpirán sus actividades administrativas y escolares durante toda la jornada. La ciudad del norte bonaerense tendrá un día no laborable administrativo para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación.

El asueto también rige para los habitantes de Dudignac, Salliqueló y Santa Regina. Las comunidades de Gorchs y Villanueva también verán afectada su rutina habitual por las celebraciones locales.

La medida implica el cierre de dependencias municipales y establecimientos educativos en estas zonas. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre