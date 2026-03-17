17 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son todas las ciudades que tienen feriado este jueves 19 de marzo en Argentina

Esta multiplicidad de celebraciones genera un mapa de actividad dispar, donde ciertos sitios se preparan para desfiles, actos oficiales y reuniones comunitarias.

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Las novedades sobre todos los Feriados el próximo jueves 

Las novedades sobre todos los Feriados el próximo jueves 

  • El calendario de marzo trae una pausa obligatoria para varios puntos de la provincia de Buenos Aires, ya que el próximo jueves 19 se celebrarán diversas festividades locales que suspenderán la actividad habitual.
  • Mientras Zárate y Arenaza celebran su nacimiento como ciudades, otros partidos y localidades se pliegan a la jornada de descanso por motivos tradicionales.
  • En la mayoría de estos casos, la adhesión del comercio y la industria es opcional, aunque suele haber una actividad reducida.
  • Esto permite a los vecinos un respiro en medio de la semana laboral.

El próximo jueves 19 de marzo, diversas comunidades a lo largo del territorio argentino interrumpirán su actividad habitual para celebrar festividades que forman parte de su identidad histórica y religiosa. A diferencia de los Feriados nacionales que rigen para todo el país, estas jornadas de asueto administrativo y escolar tienen un alcance municipal o regional.

Entre el 24 de marzo y el 2 de abril, primer feriado del período de Semana Santa, habrá solo 9 días de diferencia.
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Cuántos días pasan entre el próximo feriado de marzo y Semana Santa en 2026

La relevancia de estas fechas radica en la preservación de las tradiciones locales, permitiendo que los habitantes de estas ciudades dediquen la jornada a ceremonias que refuerzan el sentido de pertenencia. Para quienes planean desplazamientos o trámites administrativos durante esa semana, es fundamental verificar el alcance de estas medidas.

Por qué es feriado el 19 de marzo y quiénes lo pueden aprovechar

feriado

A diferencia de las fechas patrias que afectan a todo el país, estos asuetos tienen un carácter puramente regional o municipal, impactando principalmente en el funcionamiento de las escuelas y las oficinas de la administración pública.

Los distritos de General Alvear y Daireaux interrumpirán sus actividades administrativas y escolares durante toda la jornada. La ciudad del norte bonaerense tendrá un día no laborable administrativo para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación.

El asueto también rige para los habitantes de Dudignac, Salliqueló y Santa Regina. Las comunidades de Gorchs y Villanueva también verán afectada su rutina habitual por las celebraciones locales.

La medida implica el cierre de dependencias municipales y establecimientos educativos en estas zonas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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