La Administración Nacional de la Seguridad Social entregará en febrero un bono adicional a un grupo de jubilados y pensionados.

El monto será de $70.000 para los beneficiarios de los haberes más bajos.

El valor del refuerzo decrece hasta llegar a un tope de $429.081.

Por otro lados las prestaciones tendrán una suba del 2,8%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de febrero. Además, se confirmó un incremento del 2,8%, en base al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y un nuevo pago del bono de refuerzo de ingresos para los jubilados de la mínima y pensionados.