Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el monto extra que recibirá este grupo el próximo mes.

Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social entregará en febrero un bono adicional a un grupo de jubilados y pensionados.
  • El monto será de $70.000 para los beneficiarios de los haberes más bajos.
  • El valor del refuerzo decrece hasta llegar a un tope de $429.081.
  • Por otro lados las prestaciones tendrán una suba del 2,8%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de febrero. Además, se confirmó un incremento del 2,8%, en base al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y un nuevo pago del bono de refuerzo de ingresos para los jubilados de la mínima y pensionados.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en febrero 2026

Cobran el bono los siguientes beneficiarios:

  • Titulares de la jubilación mínima
  • Titulares de la PUAM
  • PNC por Invalidez y Vejez

Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026

Anses confirmó la continuidad del pago del bono de refuerzo de ingresos para febrero. Cobran el monto completo de $70.000 los beneficiarios del haber mínimo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $429.081,79 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

