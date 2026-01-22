Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social entregará en febrero un bono adicional a un grupo de jubilados y pensionados.
El monto será de $70.000 para los beneficiarios de los haberes más bajos.
El valor del refuerzo decrece hasta llegar a un tope de $429.081.
Por otro lados las prestaciones tendrán una suba del 2,8%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de febrero. Además, se confirmó un incremento del 2,8%, en base al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y un nuevo pago del bono de refuerzo de ingresos para los jubilados de la mínima y pensionados.
Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en febrero 2026
Cobran el bono los siguientes beneficiarios:
Titulares de la jubilación mínima
Titulares de la PUAM
PNC por Invalidez y Vejez
Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026
Anses confirmó la continuidad del pago del bono de refuerzo de ingresos para febrero. Cobran el monto completo de $70.000 los beneficiarios del haber mínimo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $429.081,79 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.