Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa La conductora de televisión enfrenta una disputa legal por una suma que supera los 90 millones de pesos tras un reclamo vinculado a su actividad profesional.







Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. A24

Laurita Fernández recibió una demanda judicial por más de $90 millones debido a un presunto incumplimiento en una relación laboral previa. La denuncia fue radicada por su exrepresentante, Mauricio Cataraín, y la suma total del reclamo responde a honorarios y compensaciones que el denunciante exige de manera inmediata.

Según detallaron Juan Etchegoyen en Mitre Live y desde el programa A la tarde, por América, el reclamo de Cataraín abarca porcentajes por 10 años de representación de la artista. En tanto, los abogados de Fernández ya trabajan en la respuesta formal para presentar ante el juez a cargo de la causa.

El empresario manifestó que la bailarina se desvinculó de manera unilateral de su relación contractual y que, a partir de entonces, él no percibió lo que cree que corresponde por los servicios de representación. Hasta el momento, no se aceptó ninguna mediación y manifestó su intención de llevar el caso directamente a juicio.

Laurita Fernández Instagram @holasoylaurita “Gente cercana y amiga de Mauricio me dice que son cerca de $90 millones; en muchos años es la única demanda que tiene”, mencionó al aire el periodista Alejandro Castelo. Sumado a esto, agregó que Cataraín es “un hombre de bajo perfil”. “Son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, sentenció Castelo en conversación con Karina Mazzocco.

"Laurita da una nota para Gente en su casa, donde se ven muchos lujos. A partir de ahí, Mauricio empieza a reclamar desde lo legal", explicaron los panelistas, en cuanto al detonante que habría generado el enojo del exrepresentante de la conductora y habría llevado al hombre a realizar la denuncia.

