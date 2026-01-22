Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix Un relato que recupera conspiraciones, lealtades y sacrificios en una misión secreta que enfrenta a viejos aliados con un reinado tiránico. + Seguir en







Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista. El hombre de la máscara de hierro

Netflix incorporó a su catálogo un clásico del cine de los años noventa que está quedándose con la atención de los suscriptores que disfrutaron de las grandes producciones históricas de esa década. La plataforma estrenó El hombre de la máscara de hierro, dirigida por Randall Wallace y protagonizada por Leonardo DiCaprio junto a Jeremy Irons, John Malkovich y Gérard Depardieu, que combina acción, aventura y drama político en la Francia del siglo XVII.

La producción, inspirada en la novela homónima de Alexandre Dumas y parte del universo narrativo de Los tres mosqueteros, presenta a los legendarios personajes reunidos años después para una misión secreta que podría derrocar a un monarca tiránico.

Con una duración de 132 minutos y grandes escenarios que recrean las intrigas de la época, captura la esencia del cine épico de finales de los años noventa. Esta película ofrece como punto más alto el doble desafío interpretativo de DiCaprio, junto a la manera de mostrar los duelos y las conspiraciones políticas, manteniendo el ritmo sostenido de principio a fin.

El hombre de la máscara de hierro El hombre de la máscara de hierro Sinopsis de El hombre de la máscara de hierro, la película que ya llegó a Netflix El hombre de la máscara de hierro sigue la historia de Francia sumida en el hambre mientras el Rey Luis XIV, interpretado por Leonardo Di Caprio, mantiene un reinado de terror caracterizado por el autoritarismo y la crueldad. La trama se desarrolla cuando los Tres Mosqueteros, que han pasado varios años alejados de la acción junto a su amigo D'Artagnan, deben volver a unirse para una misión crucial: derrocar al tirano monarca y salvar a la nación. Su objetivo central es liberar a un misterioso prisionero encerrado en La Bastilla, cuya identidad representa el secreto capaz de cambiar el destino del reino y poner en jaque la legitimidad del rey.

Paralelamente, la película presenta el doble desafío interpretativo de DiCaprio, quien encarna tanto al despiadado Rey Luis XIV como a su hermano gemelo, cuya existencia permaneció oculta durante años en condiciones de prisión. Esta dualidad permite explorar temas profundos como la identidad, el abuso de poder y la legitimidad del liderazgo en un contexto de intrigas palaciegas y tensiones políticas. A lo largo del relato épico, el espectador es testigo de sacrificios personales, duelos impactantes y conspiraciones que combinan acción sostenida con momentos de introspección que refuerzan el drama humano detrás de los grandes acontecimientos históricos, mientras los mosqueteros enfrentan los riesgos de una misión que podría costarles todo pero que representa la única esperanza para liberar a Francia del tirano que la oprime.

Tráiler de El hombre de la máscara de hierro

Reparto de El hombre de la máscara de hierro Leonardo DiCaprio como Rey Luis XIV / Philippe

Jeremy Irons como Aramis

John Malkovich como Athos

Gérard Depardieu como Porthos

Gabriel Byrne como D'Artagnan

Anne Parillaud como Anne d'Autriche

Judith Godrèche como Christine

Edward Atterton como Lt. André

Peter Sarsgaard como Raoul

Hugh Laurie como Royal Advisor