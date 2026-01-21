Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La estrella mundial de la música Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Así lo aseguraron este miércoles desde la organización, que es parte de la Academia Nacional de la Música Popular.
La ceremonia por el reconocimiento a la cantante estadounidense se realizará el próximo 11 de junio en el Hotel Marriot Marquis de la ciudad de Nueva York.
De esta manera, la cantautora estadounidense se convertirá en la segunda artista más joven en recibir este honor, con tan solo 36 años. Hasta el momento, el primer lugar seguirá ocupado por Stevie Wonder, quien ingresó al selecto grupo cuando tenía 33 años, en 1983; Swift es la mujer más joven en lograrlo.
Swift formará parte de los compositores más reconocidos del mundo, entre los que se encuentran Alanis Morissette, Kenny Loggins y sus compañeros de banda de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons.
La ceremonia por el reconocimiento se realizará el próximo 11 de junio en el Hotel Marriot Marquis de la ciudad de Nueva York, según adelantó la organización del Salón de la Fama de los Compositores.
Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores exige que los compositores incluidos tengan un catálogo notable de canciones para calificar para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.
La intérprete de Bad Blood ganó cuatro premios Grammy como mejor álbum del año. Su último disco, The Life of a Showgirl, obtuvo el récord de mayor número de ventas en la primera semana de lanzamiento.
En mayo del año pasado, Swift compró todos sus derechos musicales y, de esa manera, recuperó oficialmente la propiedad de sus grabaciones maestras, entre las que se incluyeron sus primeros seis discos que pertenecían a la discográfica Shamrock Capital Group.
La noticia sobre el compromiso de Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, lanzó especulaciones sobre la que será la boda del año y, tal vez, la mayor en la década, por el tenor de los protagonistas.
Entre los preparativos, hablan de una inversión millonaria en dólares que impactó a la industria del entretenimiento y el lujo. La propia artista decidió que la ceremonia fuera en una de sus propiedades.
El evento será en una de sus casas conocida como Holiday House, valuada en 17 millones de dólares, ubicada en Watch Hill, Rhode Island. Entre los valores, se habla de un gasto de más de 1 millón de dólares en arreglos florales.
Entre otros datos, se conoce que el compromiso fue sellado con un anillo de diamante cuyo precio en el mercado es de 650 mil dólares.
