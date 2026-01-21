Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La ceremonia por el reconocimiento a la cantante estadounidense se realizará el próximo 11 de junio en el Hotel Marriot Marquis de la ciudad de Nueva York.

La estrella mundial de la música Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Así lo aseguraron este miércoles desde la organización, que es parte de la Academia Nacional de la Música Popular.

De esta manera, la cantautora estadounidense se convertirá en la segunda artista más joven en recibir este honor, con tan solo 36 años. Hasta el momento, el primer lugar seguirá ocupado por Stevie Wonder, quien ingresó al selecto grupo cuando tenía 33 años, en 1983; Swift es la mujer más joven en lograrlo.

Swift formará parte de los compositores más reconocidos del mundo, entre los que se encuentran Alanis Morissette, Kenny Loggins y sus compañeros de banda de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons.

La ceremonia por el reconocimiento se realizará el próximo 11 de junio en el Hotel Marriot Marquis de la ciudad de Nueva York, según adelantó la organización del Salón de la Fama de los Compositores.

Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores exige que los compositores incluidos tengan un catálogo notable de canciones para calificar para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

La intérprete de Bad Blood ganó cuatro premios Grammy como mejor álbum del año. Su último disco, The Life of a Showgirl, obtuvo el récord de mayor número de ventas en la primera semana de lanzamiento.

En mayo del año pasado, Swift compró todos sus derechos musicales y, de esa manera, recuperó oficialmente la propiedad de sus grabaciones maestras, entre las que se incluyeron sus primeros seis discos que pertenecían a la discográfica Shamrock Capital Group.

