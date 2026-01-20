Mendoza: murió un andinista francés mientras subía al Aconcagua y es la segunda víctima del 2026 El turista, de 33 años, estaba en la etapa final del ascenso y se descompensó a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar. A principios de enero, un ciudadano ruso también perdió la vida tras sufrir un paro cardiorespiratorio. Por + Seguir en







El andinista francés estaba en el último tramo de la subida. Redes sociales

Un andinista francés murió durante una expedición en el cerro Aconcagua en Mendoza mientras realizaba el tramo final de la travesía. Estaba a 6700 metros a nivel del mar cuando se descompensó y ya son dos los fallecidos en lo que va del 2026.

Guillaumé Ferey, de 33 años, y miembro de una expedición de la empresa Malku, estaba en subida y cayó al suelo. El guía de la expedición advirtió lo sucedido y le tomó los signos vitales, pero la respuesta fue negativa.

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza comenzó un operativo en la alta montaña para rescatarlo. Le hicieron RCP durante media hora, pero no tuvo éxito. El personal arribó al sitio y organizó el descenso del cuerpo.

El Aconcagua suma dos muertes de andinistas extranjeros. El primer caso fue el del ciudadano ruso de 55 años que murió luego de un paro cardiorrespiratorio en El Hombro a 6800 metros sobre el nivel del mar.