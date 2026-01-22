El embajador argentino en Francia pidió tapar un mapa que que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico Ian Sielecki participaba de una audiencia en la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país galo, cuando advirtió el error. Tras una breve resistencia de las autoridades, terminaron poniendo un papel sobre la imagen del archipiélago. Por + Seguir en







Ian Sielecki hizo notar el error en el mapa sobre las Islas Malvinas en Francia. Captura Asamblea Nacional

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, participaba de una audiencia en Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país galo, cuando advirtió que el mapa que estaba detrás suyo indicaba que las Islas Malvinas eran territorio británico, y se negó a continuar su exposición hasta que el error fuera corregido. En respuesta, la imagen fue tapada.

"Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante", comenzó su discurso el representante diplomático.

"Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido", continuó, luego de que una mujer le hiciera notar que bajo el archipiélago se leía "R-U", en referencia al país británico.

El presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, Bruno Fuchs, replicó que "entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa".

Ian Sielecki Emmanuel Macron Francia El embajador argentino Ian Sielecki junto al presidente francés, Emmanuel Macron. Instagram @arg_enfrancia Sielecki retrucó: "Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención".

Desde la asamblea no cedieron inmediatamente al pedido aunque se mostraron dispuestos a "plantear la cuestión" y se comprometieron a analizarla. "Pero estos mapas están ahí desde hace muchísimo tiempo. Así que les propongo continuar", expresó Fuchs Minutos después, las autoridades finalmente decidieron tapar las islas con una nota amarilla y Sielecki siguió adelante con su presentación. Ian Sielecki embajador francia Asamblea Nacional Islas Malvinas Finalmente, el error en el mapa sobre la soberanía de las Islas Malvinas fue cubierto. Captura Video: la intervención de Ian Sielecki ante la Asamblea Nacional de Francia Embed - Audition d’Ian Sielecki, ambassadeur de la République argentine, sur la situation en Argentine