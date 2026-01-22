22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El embajador argentino en Francia pidió tapar un mapa que que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico

Ian Sielecki participaba de una audiencia en la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país galo, cuando advirtió el error. Tras una breve resistencia de las autoridades, terminaron poniendo un papel sobre la imagen del archipiélago.

Por
Ian Sielecki hizo notar el error en el mapa sobre las Islas Malvinas en Francia.

Ian Sielecki hizo notar el error en el mapa sobre las Islas Malvinas en Francia.

Captura Asamblea Nacional

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, participaba de una audiencia en Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país galo, cuando advirtió que el mapa que estaba detrás suyo indicaba que las Islas Malvinas eran territorio británico, y se negó a continuar su exposición hasta que el error fuera corregido. En respuesta, la imagen fue tapada.

El gobierno de Javier Milei reiteró su plena disposición al diálogo.
Te puede interesar:

El Gobierno conmemoró los 60 años del hito diplomático que inició el diálogo por Malvinas

"Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante", comenzó su discurso el representante diplomático.

"Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido", continuó, luego de que una mujer le hiciera notar que bajo el archipiélago se leía "R-U", en referencia al país británico.

El presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, Bruno Fuchs, replicó que "entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa".

Ian Sielecki Emmanuel Macron Francia
El embajador argentino Ian Sielecki junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El embajador argentino Ian Sielecki junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Sielecki retrucó: "Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención".

Desde la asamblea no cedieron inmediatamente al pedido aunque se mostraron dispuestos a "plantear la cuestión" y se comprometieron a analizarla. "Pero estos mapas están ahí desde hace muchísimo tiempo. Así que les propongo continuar", expresó Fuchs

Minutos después, las autoridades finalmente decidieron tapar las islas con una nota amarilla y Sielecki siguió adelante con su presentación.

Ian Sielecki embajador francia Asamblea Nacional Islas Malvinas
Finalmente, el error en el mapa sobre la soberanía de las Islas Malvinas fue cubierto.

Finalmente, el error en el mapa sobre la soberanía de las Islas Malvinas fue cubierto.

Video: la intervención de Ian Sielecki ante la Asamblea Nacional de Francia

Embed - Audition d’Ian Sielecki, ambassadeur de la République argentine, sur la situation en Argentine

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos

Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos

play

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

play

El discurso completo de Milei en el Foro Económico en Davos

Milei usó la frase en inglés que significa “Hacer a América Grande de Nuevo”

Milei insistió con la sigla MAGA en Davos: cuál es el origen de "Make Argentina Great Again"

Javier Milei expuso en el Foro Economico Mundial. 

Milei arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

Milei junto a empresarios en Davos. 

Milei se reunió en Davos con CEOs de bancos y entidades financieras mundiales

Rating Cero

play

Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 14 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 23 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 24 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 25 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 30 minutos