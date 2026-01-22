Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026? La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró esta duda para todos los beneficiarios. Por + Seguir en







Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó un aumento del 2,8% en los haberes de febrero.

Sin embargo, esta suba no se aplicará a la Tarjeta Alimentar.

Esta ayuda alimentaria no actualiza sus montos desde el año 2024.

Este beneficio se acredita automáticamente para los grupos habilitados a su cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,8% en los haberes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) para febrero 2026. Sin embargo, se confirmó que la Tarjeta Alimentar, ayuda fundamental para estos grupos, seguirá un mes más sin actualizar sus cifras.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Cobran esta ayuda destinada a la compra de alimentos de forma automática los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más. Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Las cifras varían según la cantidad de hijos por familia: