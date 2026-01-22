Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó un aumento del 2,8% en los haberes de febrero.
Sin embargo, esta suba no se aplicará a la Tarjeta Alimentar.
Esta ayuda alimentaria no actualiza sus montos desde el año 2024.
Este beneficio se acredita automáticamente para los grupos habilitados a su cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,8% en los haberes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) para febrero 2026. Sin embargo, se confirmó que la Tarjeta Alimentar, ayuda fundamental para estos grupos, seguirá un mes más sin actualizar sus cifras.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Cobran esta ayuda destinada a la compra de alimentos de forma automática los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más.
Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Las cifras varían según la cantidad de hijos por familia:
$52.250 para familias con un hijo y titulares de la AUE.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder
Desde Anses remarcan que el beneficio es automático y no requiere ningún tipo de inscripción. Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, como el teléfono celular y el correo electrónico. Esta información puede verificarse y modificarse en Mi Anses.