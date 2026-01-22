22 de enero de 2026 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró esta duda para todos los beneficiarios.

Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó un aumento del 2,8% en los haberes de febrero.
  • Sin embargo, esta suba no se aplicará a la Tarjeta Alimentar.
  • Esta ayuda alimentaria no actualiza sus montos desde el año 2024.
  • Este beneficio se acredita automáticamente para los grupos habilitados a su cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,8% en los haberes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) para febrero 2026. Sin embargo, se confirmó que la Tarjeta Alimentar, ayuda fundamental para estos grupos, seguirá un mes más sin actualizar sus cifras.

Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Cobran esta ayuda destinada a la compra de alimentos de forma automática los siguientes grupos:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Las cifras varían según la cantidad de hijos por familia:

  • $52.250 para familias con un hijo y titulares de la AUE.
  • $81.936 para familias con dos hijos.
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder

Desde Anses remarcan que el beneficio es automático y no requiere ningún tipo de inscripción. Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, como el teléfono celular y el correo electrónico. Esta información puede verificarse y modificarse en Mi Anses.

