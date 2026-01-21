Murió Raúl Guglielminetti, uno de los mayores torturadores de la dictadura

Conocido como "Mayor Guastavino", era un agente de inteligencia que se hacía pasar por periodista deportivo para secuestrar dirigentes sindicales y después darles un trato infrahumano en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Tenía varias condenas a prisión perpetua.

Raúl Guglielminetti, el exagente de inteligencia conocido como "Mayor Guastavino", uno de los mayores torturadores de la última dictadura cívico-militar, murió este miércoles a los 84 años en su casa de la localidad bonaerense de Mercedes, mientras gozaba de un arresto domiciliario momentáneo durante su condena a prisión perpetua.

La casa quinta en la que falleció, en la zona sudeste de Mercedes, es el mismo lugar en el que fue detenido por Interpol en agosto de 2006. En ese momento, se encontraba prófugo de la Justicia en la causa por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que era operado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y recordado como uno de los lugares más brutales durante la dictadura.

Guglielminetti se encontraba en esa vivienda desde finales de septiembre, cuando la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria ante un progresivo deterioro de su salud. Pocos días antes de ser enviado a su domicilio, los guardiacárceles lo encontraron tendido en su celda a causa de un hematoma subdural en su cabeza.

El exagente de inteligencia tenía varias condenas a cadena perpetua y había sido inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos a partir de que se comprobara que participó en más de 70 torturas y "tratos infrahumanos" que les aplicó a las personas que pasaron por el centro clandestino de detención Automotores Orletti.

¡Hasta Nunca Más! Murió el genocida Raúl Antonio Guglielminetti. Alias: Mayor Gustavino. Ex agente de inteligencia. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad Nunca dijo dónde están los cuerpos desaparecidos ni nuestras hermanas y hermanos Ni olvido ni perdón pic.twitter.com/A7SFKI8gfL

Según el expediente judicial, Guglielminetti se hacía pasar por periodista deportivo. De esta manera, consiguió infiltrarse en diferentes medios de comunicación para secuestrar dirigentes y militantes políticos y luego torturarlos hasta conseguir información sobre otras personas.

Con la vuelta de la democracia, el espía logró sumarse a la gestión de Raúl Alfonsín como su guardaespaldas, pero la Casa Militar descubrió que se dedicaba a difundir contrainformación y datos falsos, por lo cual fue expulsado del Gobierno. De todos modos, la causa judicial en su contra no se iniciaría hasta el año 2006.

Raúl Guglielminetti espía Raúl Guglielminetti era uno de los guardaespaldas del presidente Raúl Alfonsín.

En ese momento, a partir del impulso a las investigaciones en las causas de lesa humanidad, Guglielminetti quedó involucrado en las acciones por La Escuelita, en Neuquén, un atentado al diario Río Negro y los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y El Olimpo, entre otros.

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, impulsó su arresto en la investigación por las detenciones en Automotores Orletti, que dirigía el fallecido exrepresor Aníbal Gordon, vinculado a la Triple A.

Raúl Guglielminetti, uno de los represores visitados por los diputados de La Libertad Avanza

Guglielminetti fue uno de los represores detenidos en la Unidad 31 de la cárcel de Ezeiza que, en julio del 2024, recibieron la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Según trascendió, el encuentro tuvo como finalidad trabajar en un proyecto para la liberación o prisión domiciliaria de los genocidas mayores de 70 años.

En ese entonces, el torturador todavía se encontraba en el penal de Ezeiza, pero meses más tarde fue trasladado a la "cárcel VIP" Campo de Mayo. Según una investigación realizada en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en ese entonces a cargo de Horacio Pietragalla Corti, los represores gozaban allí de comodidades que no tienen otros presos, desde canchas de tenis, pistas de caminata, celdas individuales con televisor y hasta una heladera cada dos internos.

Raúl Guglielminetti ezeiza Raúl Guglielminetti fue uno de los represores que visitaron los diputados libertarios, en mayo de 2024.

En julio de 2024, los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo también visitaron a otros represores infames, como Alfredo Astiz. Otros de los presentes en aquel encuentro fueron Adolfo Donda, Miguel Britos. Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Mario Marcote, Honorio Martínez Ruíz, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Poco tiempo después, se conoció que aquella visita tuvo la finalidad de trabajar en un proyecto que buscaba la liberación o la prisión domiciliaria de los genocidas mayores de 70 años. En dicha iniciativa trabajaban un total de 13 diputados libertarios, un grupo de abogados vinculados con la dictadura y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de Jorge Olivera, un genocida condenado a perpetua que goza de domiciliaria.